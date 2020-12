Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT

AUTO MOTOR UND SPORT-Leseraktion zum 75-jährigen Jubiläum: Look für KTM-Rennwagen gesucht

Ein großes Jubiläum erfordert einen aufsehenerregenden Auftritt. Erst recht, wenn es um das Aussehen eines atemberaubenden Rennwagens wie dem KTM X-BOW GTX geht. AUTO MOTOR UND SPORT ruft seine Leserinnen und Leser zum 75-Jährigen auf, die Lackierung für den von der Zeitschrift beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring 2021 eingesetzten KTM zu gestalten. Die Aktion startet heute mit der aktuellen Ausgabe der Autozeitschrift.

Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring wird einer der Höhepunkte im großen Jubiläumsjahr. AUTO MOTOR UND SPORT ist mit eigener Fahrerbesetzung am Start - und mit einem eigenen Auto: KTM X-BOW GTX, jenem von KTM gerade vorgestellten, in Kooperation mit Motorsportspezialist Reiter Engineering konzipierten Rennwagen neuester Prägung: Fünfzylinder-Audi-Turbomotor, bis zu 660 PS stark und kaum über 1000 Kilogramm schwer, mit faszinierender Silhouette und einer Aerodynamik à la Le Mans-LMP2-Rennwagen.

Nur eins ist noch offen: In welchen Farben der von AUTO MOTOR UND SPORT beim 24-Stunden-Rennen eingesetzte KTM X-BOW GTX eingesetzt wird. Das bestimmt eine Leserin oder ein Leser der Autozeitschrift. Vorgaben gibt es nur wenige: Der Entwurf sollte die Botschaft "75 Jahre AUTO MOTOR UND SPORT" transportieren. Außerdem müssen sowohl das AUTO MOTOR UND SPORT-Logo als auch jenes des Team-Sponsors berücksichtigt werden.

Einsendeschluss ist der 28. Februar 2021. Dann entscheidet die Jury, bestehend aus Mitgliedern der AUTO MOTOR UND SPORT-Grafikabteilung, der Chefredaktion und KTM-Designer Gerald Kiska, Chef von KISKA Design, über den besten Entwurf. Die Gewinnerin oder der Gewinner darf als Mitglied des AUTO MOTOR UND SPORT/KTM-Rennteams beim Langstrecken-Klassiker in der Eifel am 5. und 6. Juni 2021 mit von der Partie sein und den KTM live in Rennaction erleben.

Alle Infos unter: https://www.auto-motor-und-sport.de/news/designwettbewerb/?clearCache=1

