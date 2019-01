Global Food Safety Initiative (GFSI)

Die weltweit führenden Stimmen in Fragen Lebensmittelsicherheit bewältigen neue Herausforderungen auf der GFSI-Konferenz

Paris (ots/PRNewswire)

Die Global Food Safety Initiative (GFSI), ein weltweites Projekt zur Förderung der Lebensmittelsicherheit und zur Verbesserung des Verbrauchervertrauens, veranstaltet ihre 18. Jahreskonferenz vom 25. bis 28. Februar 2019 in Nizza, Frankreich. Mehr als 1.000 der einflussreichsten Akteure der globalen Lebensmittelindustrie aus mehr als 50 Ländern, darunter führende Einzelhändler, Hersteller und Dienstleister sowie Wissenschaftler, Regulierungsbehörden und Verbraucherorganisationen, werden anwesend sein. Das Thema der Konferenz - "Emerging Challenges & The Future of Food Safety" (Neue Herausforderungen und die Zukunft der Lebensmittelsicherheit) - gibt den Teilnehmern die Möglichkeit, Lösungen für die dringendsten neuen Anliegen voranzutreiben und zu bestimmen, wie die Zukunft der Branche aussehen soll.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/697527/Global_Food_Safety_Initiative_Logo.jpg )

Zu den handverlesenen Rednern gehören Führungskräfte wie Emmanuel Faber, CEO von Danone, der wie folgt kommentierte: "Die Lebensmittelsicherheit ist eine Grundlage für jedes Lebensmittelunternehmen. Für Danone, mit der Mission, so vielen Menschen wie möglich Gesundheit durch Lebensmittel zu bringen, ist die Lebensmittelsicherheit noch wichtiger. Unsere Mission, einen gesünderen Konsum zu ermöglichen, wäre sinnlos, wenn sie nicht mit absolut sicheren Lebensmitteln beginnen würde. Die GFSI-Jahreskonferenz ist der perfekte Zeitpunkt, um sich mit den Akteuren der Lebensmittelsicherheit zu treffen, um sich einander anzunähern, auszutauschen und voneinander zu lernen. Wir fühlen uns geehrt, die Konferenz wieder in Frankreich willkommen zu heißen, dem Ort, an dem das GFSI-Projekt initiiert wurde."

Neue Herausforderungen und die Zukunft der Lebensmittelsicherheit

Das diesjährige Konferenzprogramm wird sich mit bestehenden und neuen Herausforderungen aus der gesamten Lebensmittelversorgungskette sowie mit Innovationen und Lösungen für die Lebensmittelsicherheit der Zukunft befassen. Von hochrangigen Vorträgen bis hin zu intensiven Diskussionen werden Themen wie Integrität der Lieferkette, Kompetenzaufbau in Entwicklungsmärkten, Innovationen im Technologie- und Datenmanagement, kreative Lösungen für das Allergenmanagement, der sich im Wandel befindende globale Einzelhandelsmarkt und das beschleunigte Wachstum der Zertifizierung durch Dritte behandelt. Die Teilnehmer werden lernen, welche notwendigen Schritte von allen Akteuren der Lebensmittelindustrie unternommen werden müssen, um in den kommenden Jahren eine kohärente Kultur der Lebensmittelsicherheit aufzubauen.

Auf der GFSI-Bühne sind renommierte Innovatoren und Akademiker, Wirtschaftsführer und Behörden, multinationale CEOs und Basisspieler willkommen. Es ist ein einzigartiges Forum, um von den Vorreitern der Lebensmittelsicherheit zu lernen, die Fallstudien aus dem wirklichen Leben - Erfolgsgeschichten und Erfahrungen - mit Gleichgesinnten teilen und den GFSI-Ansatz der Zusammenarbeit für sichere Lebensmittel für Verbraucher überall anwenden.

Dirk van de Put, CEO von Mondel?z International, betonte die Verantwortung der Stakeholder, sich angesichts einer sich schnell verändernden Gegenwart auf die Zukunft einzustellen. "In einer Zeit des technologischen Fortschritts, des zunehmenden Nachhaltigkeitsdrucks und der sich verändernden Konsumdemografie erlebt die Lebensmittelindustrie einen entscheidenden Wandel. Vor diesem Hintergrund möchte die GFSI-Konferenz den Branchenführern die notwendigen Erkenntnisse vermitteln, um immer einen Schritt voraus zu sein und die größte gemeinsame Diskussion über den Fortschritt der Lebensmittelsicherheit weltweit zu ermöglichen".

Förderung der Zusammenarbeit mit mehreren Interessengruppen

Seit der Gründung der GFSI-Konferenz im Jahr 2001 hat die Veranstaltung die Kontakte von Tausenden von hochrangigen Industriemitgliedern ermöglicht, fortdauernde globale Gespräche ausgelöst und gleichzeitig eine Brücke über Sektoren und Regionen geschlagen. Bis zu 80 % der GFSI-Teilnehmer berichten, dass sie jedes Jahr zur GFSI-Konferenz zurückkehren und nennen dabei unterschiedliche Gründe, wie die Fülle der Netzwerkmöglichkeiten und die Präsentation modernster technologischer Innovationen.

Marjolein Raes, Director of Pillar Events beim Consumer Goods Forum, wies auf die Relevanz der GFSI-Konferenz für Interessengruppen aus allen Bereichen der Lebensmittelindustrie hin. "Unabhängig davon, wo in der Lieferkette ein Unternehmen tätig ist, unterstreicht die Konferenz im Rahmen des integrativen und Open-Source-Ansatzes von GFSI die Bedeutung aller Beteiligten für die Förderung der Lebensmittelsicherheit, des Geistes der Zusammenarbeit und das Streben nach einem positiven, ganzheitlichen Wandel in der gesamten Branche."

https://www.theconsumergoodsforum.com/events/gfsi-conference

Pressekontakt:

GFSI@golin.com

Original-Content von: Global Food Safety Initiative (GFSI), übermittelt durch news aktuell