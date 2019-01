E-Fresh gibt für 2018 eine Wachstumsrate von 93 % bekannt

Athen, Griechenland (ots/PRNewswire) - Eines der am schnellsten expandierenden E-Commerce-Unternehmen in Europa will den digitalen Lebensmittelhandel revolutionieren.

e-Fresh, einer der am schnellsten wachsenden digitalen Supermärkte in Europa, gab heue eine Wachstumsrate von 93 % für das Jahr 2018 bekannt. Bis zum Jahresende hatte e-Fresh eine Wiederholkundenrate von 88 %, eine um 94 % größere Kundenbasis, erweiterte Technologie für maschinelles Lernen und eine Belegschaft von 150 Mitarbeitern.

Mithilfe von künstlicher Intelligenz lieferte das preisgekrönte Start-up-Unternehmen in weniger als drei Jahren mehr als 250.000 Online-Lebensmittelbestellungen in Griechenland aus. Das Unternehmen beabsichtigt, seine ehrgeizigen Wachstumspläne mithilfe von Investitionen in bestehende technologische Neuerungen weiter zu verfolgen.

"Hier bietet sich uns eine globale Gelegenheit für bestehende Technologieunternehmen, neue Einsatzmöglichkeiten für KI und Automatisierung im elektronischen Handel zu finden", sagt Zina Mavroeidi, CEO von e-Fresh. "Nachdem uns dies auf unserem lokalen Markt gelungen ist, zielen wir auf globale Märkte im Sektor ab, da sich auch dort das Kaufverhalten der Verbraucher weiterentwickelt. In den kommenden fünf Jahren streben wir ein aggressives Wachstum sowie eine Erhöhung unserer Wiederholkundenrate durch Personalisierung und KI-Strategien an."

E-Fresh hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2015 rasch zu einem sehr erfolgreichen Unternehmen entwickelt:

- Umfassendes Angebot mit 18.000 Produktlinien, einschließlich frisches Obst und Gemüse - Technologiebasierte Bestellplattform mit 60.000 registrierten Benutzern - Dank Automatisierung und Robotik im Abwicklungszentrum kann eine Bearbeitung innerhalb von 4 Minuten und die Auslieferung innerhalb von 3 Stunden nach Bestellung gewährleistet werden. - Die Auftragsgenauigkeit liegt bei 99 %. - Von der griechischen E-Commerce-Vereinigung als "Bester Online-Supermarkt in Griechenland" ausgezeichnet

Weitere Informationen über e-Fresh finden Sie unter e-fresh.gr.

Informationen zu e-Fresh

E-Fresh.gr ist ein rapide expandierender Online-Supermarkt mit zweistelligen Wachstumsraten von Jahr zu Jahr. Das Unternehmen kann dank seiner Nutzung technischer Innovationen, wie z. B. künstliche Intelligenz und Lagerautomatisierung, den griechischen Verbrauchern einen umfassenden Service anbieten. Seit 2016 hat das Unternehmen mehr als 250.000 Online-Lebensmittelbestellungen ausgeliefert.

