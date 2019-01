Al-Monitor beruft Andrew Parasiliti zum Präsidenten

Washington (ots/PRNewswire) - Dr. Parasiliti kehrt zu Al-Monitor mit Sitz in Washington, D.C. zurück, wo er bereits von 2012-2014 als Herausgeber diente. Mit diesem Schritt untermauert Al-Monitor seinen unermüdlichen Einsatz für glaubhafte, aussagekräftige originäre Berichterstattung und Analyse für Leser in den USA, in Europa und dem Nahen Osten.

"Wir sind hocherfreut, dass Andrew das herausragende Team bei Al-Monitor wieder verstärkt", sagte Daria Daniel von Crest Media LLC, Medienbeteiligungsgesellschaft und Eigentümer von Al-Monitor. "Seine Kenntnis der Region, ihrer politischen Verhältnisse und ihrer Kultur ist für unsere Leser rund um den Globus eine Bereicherung. Al-Monitor ist immer noch die definitive Quelle zu der Region."

"Ich bin stolz darauf, bei Al-Monitor einen Beitrag zu leisten, um Jamal Daniels Vision einer unabhängigen Medien- und Richtungsanalyse des Nahen Ostens fortzuführen", sagte Dr. Parasiliti. "Seit Al-Monitor vor mehr als 7 Jahren an den Start ging, hat es eine unglaubliche Reise zurückgelegt, und ich freue mich darauf, das nächste Kapitel mitzuschreiben."

"Andrews Rückkehr zu Al-Monitor verleiht dem Journalismus, der auf einem Fundament aus Erfahrung und Wissen ruht, großen Auftrieb", sagte Marcus Brauchli, Mitgründer von North Base Media, ein Partner von Crest Media bei der Auslotung kommerzieller und inhaltlicher Konzepte für Al-Monitor.

Dr. Parasiliti diente vor seiner Rückkehr zu Al-Monitor als Direktor des Center for Global Risk and Security bei RAND und internationaler Marketingchef seiner National Security Research Division. In seiner früheren Berufslaufbahn war er unter anderem geschäftsführender Direktor des International Institute for Strategic Studies, Principal bei der BGR Group, Berater von Senator Chuck Hagel in Fragen der Außenpolitik, Direktor der Middle East Initiative an Harvards John F. Kennedy School of Government und Programmdirektor am Middle East Institute. Er hat einen Ph.D. von der School of Advanced International Studies an der Johns Hopkins University, einen M.A. von der University of Virginia und einen B.A. cum laude von der University of North Carolina at Greensboro.

Informationen zu Al-Monitor

Al-Monitor, 2014 mit dem Free Media Pioneer Award des International Press Institute ausgezeichnet, betreibt ein weltweites Netzwerk von Autoren und Analysten, die Beiträge für Leser verfassen, die sich jenseits der Schlagzeilen durch die Erlebnisse der Menschen, die dort leben, über die Region informieren möchten. Die Publikation wird von vielen politischen Entscheidungsträgern, Spitzenvertretern der Wirtschaft und Akademikern gelesen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/808887/AndrewParasiliti.jpg

