Alliance to End Plastic Waste kündigt Partnerschaft mit Plug and Play an

Die Alliance to End Plastic Waste (AEPW, Allianz gegen Plastikmüll in der Umwelt) gab heute ihr Accelerator-Programm für die Plastik-Wertschöpfungskette in Partnerschaft mit Plug and Play zur Suche nach Start-ups mit Innovationen bekannt, die das Problem Plastikmüll in der Umwelt lösen sollen.

Plug and Play ist eine globale Innovationsplattform, die auf die Entwicklung branchenspezifischer Accelerator-Programme spezialisiert ist. Diese Initiative mit der Bezeichnung End Plastic Waste Innovation Platform (Plattform gegen Plastikmüll in der Umwelt) wird sich auf Lösungen konzentrieren, die die Auswirkungen von Plastikmüll auf die Umwelt reduzieren. Plug and Play wird zwei Programme pro Jahr an drei zentralen Standorten betreiben: Silicon Valley, Paris und Singapur.

Die Alliance wird in Zusammenarbeit mit ihren Partnern Schwerpunktbereiche für jede Programmgruppe auswählen. Daraufhin wird Plug and Play Start-ups heraussuchen, die an Lösungen in diesen Bereichen arbeiten. Die Programme laufen jeweils 12 Wochen lang mit je 10 Start-ups. Jedes Programm endet mit einem Demo Day, an dem Plug and Play und AEPW-Mitglieder die Gelegenheit haben, in Teilnehmer zu investieren.

"Ich bin der Meinung, dass wir echte Veränderungen erreichen können, wenn wir alle Stakeholder - Großkonzerne, Unternehmer, Start-ups und Universitäten - zusammenbringen. Indem wir Ressourcen und Aufmerksamkeit auf das weltweite Problem Plastikmüll lenken, können wir wirklich etwas für die Umwelt tun. Mit dieser Plattform verpflichte ich mich, mehr Zeit auf Nachhaltigkeits-Initiativen zu verwenden und dieses Jahr in 20 Start-ups in diesem Bereich zu investieren", sagt Saeed Amidi, Gründer und CEO von Plug and Play.

"Innovation ist der zentrale Wert der Alliance. Diese Partnerschaft nutzt einen besonderen Ansatz, um Start-ups rund um die Welt zu finden und zu unterstützen sowie unsere derzeitigen Praktiken in der Abfallwirtschaft mithilfe neuer Recycling-Technik und einer Wertschöpfung für recyceltes Plastik grundlegend zu verändern", sagt Jacob Duer, Präsident und CEO der Allianz gegen Plastikmüll in der Umwelt.

Das Accelerator-Programm wird mit Mitgliedern der Allianz aus der gesamten Plastik-Wertschöpfungskette zusammenarbeiten, um Infrastruktur, Bildung und Engagement, Innovation und Aufräumaktionen zum Schutz der Umwelt vor Plastikabfällen zu schaffen.

"Plug and Play wird als Verbindung zwischen den einzelnen Standorten dienen und Start-ups Zugang zu neuen Märkten sowie Mitgliedern der Allianz eine netzweite Plattform zur Zusammenarbeit bereitstellen, um das Problem Plastikmüll zu beheben. Dieses weltweite Netz strukturierter Accelerator-Programme (Hubs) wird die Initiativen der Allianz gegen Plastikmüll in der Umwelt mit dem Ziel unterstützen, die Umwelt letztendlich vollständig von Plastikmüll zu befreien", kommentiert Michael Olmstead, CRO von Plug and Play.

Diese Partnerschaft passt zur umfassenden Nachhaltigkeits-Initiative von Plug and Play. Bewerbungen werden für das erste Programm angenommen, das von Februar bis Mai 2020 laufen wird. Start-ups mit Interesse an dieser Initiative sind angehalten, sich auf der folgenden Website zu bewerben: https://www.plugandplaytechcenter.com/end-plastic-waste/

Informationen zur Alliance

Die Allianz gegen Plastikmüll in der Umwelt (Alliance to End Plastic Waste) ist eine gemeinnützige Organisation. Ihre Mitgliedsunternehmen befassen sich mit der Herstellung, Nutzung, Verarbeitung, Sammlung und dem Recycling von Kunststoffen und sind u. a. Chemikalien-, Kunststoff- und Verbrauchsgüterhersteller, Einzelhändler, Konverter und Entsorgungsunternehmen. Die Allianz ist die führende, CEO-orientierte internationale Organisation, die Industrie, Regierung, Gemeinden und die Gesellschaft in der Anstrengung zu vereinen sucht, dem Plastikmüll ein Ende zu bereiten. Die Allianz arbeitet an Programmen und Partnerschaften mit Schwerpunkt auf vier Kernbereichen: Infrastruktur, Innovation, Bildung und Aufräumaktionen. Die Mitglieder der Allianz vertreten globale Unternehmen und Organisationen aus Nord- und Südamerika, Europa, Asien, Südostasien, Afrika und dem Arabischen Golf.

Mitgliedsunternehmen sind: BASF, Berry Global, Braskem, Charter NEX Films, Chevron Phillips Chemical Company LLC, Clariant, Covestro, Dow, EQUATE Petrochemical Company, ExxonMobil, Formosa Plastics Corporation USA, Gemini Corporation, Geocycle, Grupo Phoenix, Henkel, LyondellBasell, Milliken & Company, Mitsubishi Chemical Holdings, Mitsui Chemicals, NOVA Chemicals, Novolex, OxyChem, PepsiCo, PolyOne, Pregis, Procter & Gamble, Reliance Industries, SABIC, Sasol, SCG Chemicals, Sealed Air Corporation, Shell, Sinopec, SKC co., ltd., Storopack, SUEZ, Sumitomo Chemical, TOMRA, Total, Veolia, Versalis (Eni), Westlake Chemical Corporation.

Ausführliche Informationen finden Sie unter: www.endplasticwaste.org

Informationen zu Plug and Play

Plug and Play ist eine globale Innovationsplattform. Unser Hauptsitz befindet sich im Silicon Valley und wir haben Accelerator-Programme, Corporate Innovation Services und eine eigene Risikokapitalgesellschaft aufgebaut, um den technologischen Fortschritt schneller als je zuvor vorantreiben zu können. Seit der Gründung im Jahr 2006 haben wir unsere Programme weltweit erweitert und sind nun an über 30 Standorten weltweit vertreten, um Start-ups mit Ressourcen zu versorgen, die sie benötigen, um nicht nur im Silicon Valley, sondern auch in anderen Regionen erfolgreich zu sein. Mit über 10.000 Start-ups und 300 offiziellen Unternehmenspartnern haben wir das ideale Start-up-Ökosystem für viele Branchen geschaffen. Die Unternehmen in unserer Community haben bislang mehr als 7 Milliarden US-Dollar an Finanzierungsmitteln aufgebracht, mit erfolgreichen Portfolio-Exits wie beispielsweise Danger, Dropbox, Lending Club und PayPal.

Ausführliche Informationen finden Sie unter www.plugandplaytechcenter.com

