IGG

IGG sucht neue Content-Anbieter auf dem europäischen Markt

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

- der Schöpfer und Distributor von legendären Titeln wie Lords Mobile auf der Suche nach neuen spielen- das Unternehmen befindet sich in einem Prozess der Rekrutierung von Partnern, um das Talent der Videospielbranche zu fördern

das Videospiel - Entwicklungsunternehmen IgG sucht neue Content-Anbieter und hochwertige mobile Spiele - Kooperationen mit Erwartungen an einen Beitrag durch Lizenzierung, Publishing und Investitionen in ganz Europa.

Jahrelange Erfahrung in der Entwicklung und dem Vertrieb vonspielen in verschiedenen Genres, darunter die Strategie und Verteidigung von Türmen, hat das Unternehmen spürbar gemacht. Titel, die so symbolträchtig sind wie Lords Mobile oder Castle Clash, haben Einfluss darauf genommen, eines der ersten Unternehmen zu sein, das vom asiatischen Markt nach Europa und Amerika in den Gaming-Markt Eintritt.

In den letzten 13 Jahren hat sich IgG auf globale Releases konzentriert und vielen Entwicklern aus verschiedenen Ländern geholfen, ihre Produkte auf der ganzen Welt einzuführen. Heute verfügt IGG über ein hervorragendes Team, das daran arbeitet, globale Produkte einzuführen und sich in langfristigen Produkt Operationen auszeichnet. Zurzeit ist Lords Mobile in mehr als 20 Sprachen erhältlich und ist das beste mobile Kriegsstrategie Spiel seit zwei Jahren in Folge, bei dem mehr als 280 Millionen Spieler aus der ganzen Welt zusammen kommen.

Heute ist es dank seiner Reichweite zu einem führenden Unternehmen in der Videospielbranche geworden, und seine Absicht ist es, Partnerschaften einzugehen und seine Fähigkeiten im globalen Geschäftsbetrieb anzubieten.

Um Unternehmen dabei zu helfen, auf dem Markt stärker zu sein, können sich alle, die an Produkten eines beliebigen Genres interessiert sind, an partner@igg.com wenden, einschließlich derfolgenden Informationen:

1. Stellen Sie Ihr Team, den Teamleiter und Kontaktinformationen vor (bitte gebensie eine Adresse an) 2. Team Geschichte und Erfolge 3. Game Demo oder Client Server 4. Wenn eine Demo bereitgestellt wird, gebensie bitte ein Abschlussdatum an. Wenn ein freigegebenes Produkt bereitgestellt wird, gebensie bitte die folgenden Informationen an: Regionen, in denen das Produkt freigegeben wird, Benutzerbindung und andere relevante Daten 5. Informationen zum Kunststil 6. Informationen über Core game play

Über IGG

IGG ist ein renommierter Entwickler und Herausgeber von mobilen Spielen mit einer starken globalen Präsenz und einem internationalen Kunden Stamm. IGG hatseinen Hauptsitz in Singapur mit regionalen Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Hongkong, Festland China, Kanada, Japan, Südkorea, Thailand, Belarus, den Philippinen, Indonesien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Brasilien, der Türkei und Westeuropa sowie Kunden aus über 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt. IGG bietet kostenlose mobile Spiele in 21 verschiedenen Sprachen an, die von Kritikern gewürdigt und mit prestigeträchtigen Preisen ausgezeichnet wurden. Die bekanntesten Spiele sind Lords Mobile, Castle Clash und clash of Lords 2.

Presse Kontakt:

Alessandra Agliata a.agliata@carpediemcom.es +931 797 473

Original-Content von: IGG, übermittelt durch news aktuell