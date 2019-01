Der U.S. News & World Report erklärt die Embry-Riddle Aeronautical University zur Top-Bildungseinrichtung in den USA für Bachelor Studenten

Daytona Beach, Florida (ots/PRNewswire) - Die Embry-Riddle Aeronautical University bietet die am besten bewerteten Studiengänge und hervorragende Karriereaussichten bei erschwinglichen Studiengebühren

Die weltweit führende Einrichtung für Luft- und Raumfahrt, die Embry-Riddle Aeronautical University, belegte im Ranking des U.S. News & World Report 2019 den ersten Rang der besten U.S.-Online-Bachelorstudiengänge. Durch das Ranking wurde der Fokus der Bildungseinrichtung auf akademische Vortrefflichkeit, Erschwinglichkeit und vielversprechende Karrieremöglichkeiten für Absolventen bestätigt.

Die Embry-Riddle ist mit ihren komplett online stattfindenden und an mehr als 135 Standorten stattfindenden Studiengängen für Studenten aus aller Welt zugänglich.

Der U.S. News & World Report identifizierte den Embry-Riddle Worldwide Campus als die Nummer Eins der Online-Bildungseinrichtungen unter 348 Bildungseinrichtungen auf der Rankingliste für 2019. Die Online-Bachelorstudiengänge der Embry-Riddle Aeronautical University belegten damit zum sechsten Mal in Folge einen der ersten 5 Ränge auf dieser Liste.

Auf der Liste dieses Jahres befindet Embry-Riddle in hervorragender Gesellschaft: Die Universität lieferte sich einen Wettbewerb mit vielen der besten Forschungseinrichtungen der Vereinigten Staaten und war unter den Top-Bildungseinrichtungen die einzige private Universität.

Dr. P. Barry Butler, Präsident der Embry-Riddle Aeronautical University, sagte: "Wir fühlen uns geehrt, unter so vielen außergewöhnlichen Online-Bildungseinrichtungen als die Nummer Eins ausgezeichnet zu werden. Das Ranking des aktuellen U.S. News & World Report wird uns dazu inspirieren, unsere ausgezeichneten Bildungsprogramme für unsere Studenten beizubehalten und weiterzuentwickeln."

Dr. John R. Watred, der Worldwide Chancellor von Embry-Riddle fügte hinzu: "Die Onlineprogramme von Embry-Riddle entsprechen den höchsten Standards akademischer Exzellenz und sind für alle Studenten außerdem außergewöhnlich verfügbar - von Studenten im Erststudium über Militärangehörige, die wieder ins zivile Leben übergehen, bis hin zu Fachleuten, die an der Entwicklung ihrer Karriere arbeiten. Aufgrund der Stellung von Embry-Riddle als Nummer Eins sind unsere Studenten in einer außergewöhnlich guten Position, sich erfüllende und bedeutende Jobs zu sichern, was besonders am schnellen Wachstum der Luftfahrtbranche liegt, wobei weltweit hochqualifizierte Piloten und Wartungspersonal für Flugzeuge fehlen."

Laut Dr. Jason M. Ruckert, Vice Chancellor & Chief Digital Learning Officer bei Embry-Riddle Worldwide, "hebt sich Embry-Riddle hauptsächlich durch den fortschrittlichen Einsatz von technologiegestütztem Lernen, Erschwinglichkeit, akademische Qualität und den Erfolg der Studenten von anderen Bildungseinrichtungen ab."

Die Rangliste des U.S. News & World Report 2019 beinhaltete eine Analyse von ca. 1.500 Online-Bachelorstudiengängen und umfasste vier allgemeine Kategorien: Engagement der Studenten (dieser Bereich machte 35 % der Wertung der Bildungseinrichtungen aus), Referenzen und Schulungen der Fakultäten (20 %), Ruf bei anderen Einrichtungen (20 %) und Leistungen und Technologie für die Studenten (25 %).

Bei dem Ranking handelte es sich lediglich um die aktuellste Auszeichnung des Embry-Riddle's Worldwide Campus.

Im Jahr 2018 erhielten das einzigartige virtuelle Crash-Labor und das virtuelle Labor für Flugroboter von Embry-Riddle Worldwide einen CIO-100-Award für Innovative und transformative digitale Bildungstechnologie. Durch den Einsatz von Hightech fühlen sich die Studenten mit Embry-Riddle verbunden und verfolgen ihre Studien weiter, die durch die Western Interstate Commission for Higher Education Cooperative for Educational Technologies eine Spitzenauszeichnung für exzellente Bildung erhalten haben. Embry-Riddle belegte außerdem den ersten Rang auf der Liste des U.S. News & World Report 2018 in dem 97 Einrichtungen betrachtet wurden, die Online-Bachelorstudiengänge für Veteranen anbieten.

Ungefähr 97 % der Absolventen befinden sich laut der jährlichen Alumni-Umfrage von Embry-Riddle innerhalb eines Jahres nach ihrem Abschluss in Beschäftigung oder haben einen Masterstudiengang aufgenommen.

