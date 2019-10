EASYFAIRS NORTHERAL

SECURA North Africa 2020 - Afrikas schnell wachsende Messe für Schutz und Sicherheit

Die SECURA North Africa 2020 ist eine jährlich in Algerien stattfindende B2B- und B2G-Ausstellung, die von EASYFAIRS NORTHERAL veranstaltet wird (Teil von EASYFAIRS). Sie stellt Geschäftskontakte zwischen Anbietern von Systemen für Schutz, Brandschutz, Sicherheit und Notfälle und dem privaten, öffentlichen und behördlichen Sektor in Nordafrika her.

Die von der algerischen Regierung geförderte Messe ist zwischenzeitlich eine bedeutende Handelsplattform für Schutz und Sicherheit in Nordafrika.

Olivier-Hicham Allard, Veranstalter der SECURA North Africa, erklärt: "Seit 8 Jahren richten wir in Algerien Messen aus, und die fantastische Dynamik des Landes ist überall zu spüren. Alle Schwellenländer wollen zur modernen Welt aufschließen. Bei modernen Infrastrukturtechnologien und -einrichtungen wurden enorme Fortschritte erzielt, die fantastische Chancen für Unternehmen bieten, die sich am Markt positionieren wollen. Die algerische Regierung hat enorme Summen investiert, beispielsweise 59 Mrd. USD in den Entwicklungsplan für ihr nationales Öl- und Gasunternehmen Sonatrach oder 700 Mio. USD in ihren brandneuen internationalen Flughafen in Algiers. Ein weiteres Beispiel ist die Pharmaindustrie. Mit einem Volumen von 3,8 Mrd. USD ist Algerien derzeit Afrikas größter Markt für pharmazeutische Produkte. Zwischen 2008 und 2019 hat sich der Anteil der lokal hergestellten Pharmaprodukte von 25 % auf 65 % erhöht. Es sind über 120 pharmazeutische Produktionsanlagen entstanden, die alle moderne Schutz- und Sicherheitssysteme benötigen. Außerdem öffnet das Land seine 1200 km lange, unberührte Küste und Wüste für den Tourismus. Erst vor zwei Jahren hat das algerische Tourismusministerium 1800 Touristikprojekte genehmigt, darunter 260 neue Hotels, 74 Motels und 58 Urlaubsresorts. Der durchschlagende Erfolg der SECURA erklärt sich aus der schnell wachsenden Produktionskapazität des nationalen Industriesektor und der geostrategischen Lage Algeriens."

Bei der SECURA wurden Verträge über Bauvorhaben, persönliche Schutzausrüstung, Perimeterschutz, Zugangskontrolle, Brandschutz und Brandbekämpfung, private Sicherheit, Computer- und Netzsicherheit sowie Ausrüstung für Notfall- und Katastropheneinsätze unterzeichnet. Die Messe bietet auch die perfekte Plattform für internationale Unternehmen in diesem Sektor, die lokale Vertreter in Algerien und Nordafrika suchen.

Die SECURA North Africa 2020 findet vom 11.-13. Februar 2020 am Algiers Exhibition Fairground statt. Auf einer Ausstellungsfläche von 6000 m² treffen 5000 Fachleute und Entscheidungsträger aus Nordafrika auf über 100 Aussteller, und mehr als 30 Konferenzen können besucht werden. Weitere Informationen über die Messe und die Online-Registrierung finden Sie unter www.securanorthafrica.com.

