tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG

Wettbewerb Great Place to Work® 2022: tegut... gehört erneut zu Deutschlands 100 besten Arbeitgebern

Fulda (ots)

tegut... ist im Bundeswettbewerb "Deutschlands beste Arbeitgeber 2022" des "Great Place to Work®"-Instituts als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet worden und konnte sich damit erneut eine der bei Unternehmen begehrtesten Auszeichnungen sichern. Zwar gibt es zahlreiche Wettbewerbe und Preise, die allesamt das Image eines Arbeitgebers beleuchten. Das Besondere an "Great Place to Work"® ist aber, dass in diesem Fall zusätzlich die Arbeitnehmer anonym ihr Unternehmen bewerten. Die Freude über diese erneute Auszeichnung ist daher bei den Verantwortlichen in der Fuldaer Firmenzentrale riesig, bestätigt Karl-Heinz Brand, Leiter Personelles und Mitglied der Geschäftsleitung bei tegut... "Es ist nicht selbstverständlich, diesen Preis zu bekommen. Als Unternehmen schaffen wir die Rahmenbedingungen und Konzepte, geben Impulse und regen Initiativen an - am Ende des Tages wird die Arbeitskultur aber von jedem einzelnen Mitarbeitenden und den Teams geprägt und davon, wie sich jeder selbst ins Unternehmen und in sein Team einbringt. Von daher freut es uns besonders, dass wir so viele tolle Teams haben!"

In diesem Jahr haben sich mehr als 800 gute Unternehmen beworben, um unter Deutschlands 100 beste Arbeitgeber zu kommen. tegut... hat sich seit 2003 nun sechs Mal beworben und wurde jedes Mal ausgezeichnet, zuletzt in 2019. "Dieses Ergebnis unterstreicht deutlich unsere Linie und unsere Kontinuität in der Weise der positiven Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitenden und ist gleichzeitig Ansporn und Herausforderung, die Unternehmenskultur in diesem Sinne weiterzuentwickeln.", ergänzt Karl-Heinz Brand.

Auch Günter Ledermann, Vorsitzender des Betriebsrats bei tegut... weiß die Bedeutung dieser Auszeichnung zu schätzen: "Wir haben hier bei tegut... eine besondere Unternehmens- und Mitarbeiterkultur, was unser positives Abschneiden noch einmal deutlich unterstreicht. Wir arbeiten an einer guten Kommunikation und einer größtmöglichen Transparenz zwischen Arbeitgeber, dem Betriebsrat und den Mitarbeitenden, weil es aus unserer Sicht die wichtigsten Voraussetzungen für das Arbeitsklima und die Mitarbeiterzufriedenheit sind."

Platz 4 in Hessen

Am diesjährigen Great Place to Work® Regionalwettbewerb "Beste Arbeitgeber in Hessen 2022" haben Unternehmen aller Branchen und Größen aus Hessen teilgenommen. Sie stellten sich freiwillig einer unabhängigen Prüfung ihrer Arbeitsplatzkultur durch das Great Place to Work® Institut und dem Urteil der eigenen Mitarbeitenden. Aus dem Gesamtteilnehmerfeld wurde die Liste der besten Arbeitgeber ermittelt. tegut... erreichte in der Größenordnung der Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden den vierten Platz. Der Landeswettbewerb "Beste Arbeitgeber in Hessen" findet seit 2017 jährlich statt. Partner ist der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW). tegut... konnte die Auszeichnung in der Vergangenheit bereits mehrfach entgegennehmen.

Die Auszeichnung von Great Place to Work® basiert auf einer anonymen und repräsentativen Befragung der Mitarbeitenden eines Unternehmens. Themen der Befragung sind unter anderem Vertrauen in Führungskräfte, Teamgeist, Fairness, Wertschätzung, Respekt sowie Identifikation mit dem Unternehmen. Darüber hinaus wird das Unternehmen im Rahmen eines sogenannten Kultur Audits befragt, welche Maßnahmen und Programme zur Gestaltung einer attraktiven Unternehmenskultur aufgelegt wurden. Die Ergebnisse dieser beiden Befragungen sind im Verhältnis Drei zu Eins gewichtet, sodass die Befragung der Mitarbeitenden deutlich im Vordergrund steht und das Ergebnis maßgeblich ausmacht.

Für Andreas Schubert, Geschäftsführer beim Great Place to Work® Institut, sind es genau diese Werte, die ein sehr gutes Unternehmen von einem guten unterscheiden: "Die Auszeichnung steht für eine Arbeitsplatzkultur, die in hohem Maße von Vertrauen, Stolz und Teamgeist geprägt ist. Eine attraktive, engagement- und innovations-fördernde Unternehmenskultur ist ein zentraler Schlüssel für wirtschaftlichen Erfolg und die Bewältigung wichtiger Zukunftsaufgaben - gerade auch in der aktuellen Situation."

