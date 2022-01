tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG

Bio-Anteil erneut gesteigert: tegut... mit Rückenwind ins Jubiläumsjahr

Gesamtumsatz auf erneut hohem Vorjahresniveau/Vertriebskonzepte auf Expansionskurs

Bild-Infos

Download

Fulda (ots)

"Ein schöneres Geschenk hätten uns die Kunden zum Start in unser Jubiläumsjahr kaum machen können", fasst tegut... Geschäftsführer Thomas Gutberlet die Ergebnisse des vergangenen Geschäftsjahres zusammen, die der Lebensmitteleinzelhändler heute vorgelegt hat. Es sind dabei in erster Linie die Zahlen des Umsatzes mit Bio-Lebensmitteln und -produkten, die den Geschäftsführer freuen. Denn tegut... ist es gelungen, den Rekord-Anteil von 30,13 Prozent aus dem Jahr 2020 noch einmal auf 30,47 Prozent zu steigern.

Aber auch der Gesamtumsatz der tegut... Gruppe liegt mit 1,25 Milliarden Euro in einem sehr guten Bereich, wenn auch leicht unter dem Ergebnis aus dem Jahr 2020 (1,26 Milliarden Euro, - 0,46 Prozent). Dass die Umsatz-Marke von 1,2 Milliarden Euro erneut erreicht und überschritten werden konnte, zeigt, dass sich das Unternehmen auf einem stabilen, verlässlichen Kurs befindet. "Dieses Ergebnis lässt uns spüren, dass uns unsere Kunden vertrauen", so Gutberlet weiter. "Wir wissen, dass sich ihre Lebens- und Arbeitsgewohnheiten nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie verändert haben. Viele Dinge, die im Leben unserer Kunden bisher selbstverständlich waren, haben sich verändert oder befinden sich im Umbruch. Wir geben ihnen zum einen die Verlässlichkeit, dass sie bei uns zu jeder Zeit Lebensmittel mit einem guten Gefühl einkaufen können. Zum zweiten geben wir ihnen mit unseren neuen Vertriebskonzepten Alternativen für ihren Einkauf im klassischen stationären Lebensmitteleinzelhandel an die Hand. Dadurch merken sie, dass wir uns mit ihnen beschäftigen und ihre Bedürfnisse verstehen."

Neue Vertriebskonzepte tegut... teo und QUARTIER auf Expansionskurs

Dass tegut... mit diesem Kundenverständnis richtig liegt, zeigen die zahlreichen Auszeichnungen, die das Unternehmen im vergangenen Jahr für sein neues Vertriebskonzept tegut... teo erhalten hat. Neben dem renommierten "Store of the year"-Award des Handelsverbands Deutschland gab es unter anderem erst kürzlich den "Nachhaltigkeitspreis Design". Im November 2020 als digitaler Kleinstladen erstmals an den Start gegangen, schreibt das Konzept seitdem seine ganz eigene Erfolgsgeschichte: Inzwischen gibt es im Großraum Fulda zehn Standorte, an denen die Kunden rund um die Uhr einkaufen können. In diesem Jahr sollen 20 weitere im Großraum Frankfurt hinzukommen.

Durchstarten möchte tegut... in diesem Jahr auch mit seinem Vertriebskonzept QUARTIER. Hier ist das Unternehmen im März 2021 mit einer ersten Filiale in der Fuldaer Bahnhofstraße an den Start gegangen. Das Besondere an diesem Format: Es versorgt Menschen mit frischen Trend-Gerichten und Snacks, die sie direkt oder mit kurzer Zubereitungszeit, warm oder kalt, zu Hause oder direkt vor Ort genießen können - als kleine Auszeit vom bewegten Alltag oder wertvoller Energiebringer und Frischekick. Noch im Januar wird tegut... mit diesem Konzept in einer neuen Filiale am Frankfurt Airport an den Start gehen und im Februar in der Frankfurter Innenstadt. Weitere Standorte werden im Laufe des Jahres folgen.

Sechs Neueröffnungen, fünf Revitalisierungen von Märkten in 2021

Auch im klassischen stationären Einzelhandelsgeschäft konnte tegut... im vergangenen Jahr weitere Märkte erfolgreich neu eröffnen und seinen Expansionskurs damit weiter fortsetzen - unter anderem in Bad Nauheim, Erlangen und Offenbach. Damit verfügt tegut... aktuell über insgesamt 296 Märkte. Zahlreiche ältere Märkte, wie etwa in Jena oder der Erfurter Gorkistraße, wurden umgestaltet und modernisiert. Ein Meilenstein war in diesem Zusammenhang die Fertigstellung des Umbaus in Marburg-Wehrda, bei dem der rund 2.800 Quadratmeter große Markt bei laufendem Betrieb über zwei Jahre lang modernisiert wurde. Für das Jahr 2022 stehen ebenfalls eine ganze Reihe Neueröffnungen und Revitalisierungen auf dem Programm.

Das Online-Geschäft in Kooperation mit Amazon hat tegut... im vergangenen Jahr weiter ausgebaut. Mittlerweile können Kunden im Großraum Darmstadt, Frankfurt, Würzburg, Kassel, Marburg und Gießen "gute Lebensmittel" online bestellen und sich noch am selben Tag ins Haus liefern lassen. Schon in Kürze werden auch hier weitere Regionen hinzukommen.

Um die logistischen Herausforderungen, die der anhaltende Expansionskurs langfristig an das Unternehmen stellen wird, dauerhaft bewältigen zu können, hat tegut... im September des vergangenen Jahres den Grundstein für sein neues Logistikzentrum in Michelsrombach vor den Toren Fuldas gesetzt: Auf 23 Hektar entsteht hier bis zur finalen Nutzung im kommenden Jahr ein hochmodernes Zentrallager mit 38.000 Palettenstellplätzen für die Bewirtschaftung und Auslieferung von insgesamt 17.000 unterschiedlichen Produkten durch über 800 Mitarbeitende.

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, tegut...!

Mit diesen Ergebnissen und Perspektiven steigt bei den tegut... Verantwortlichen die Vorfreude auf das Jubiläumsjahr: tegut... feiert 2022 seinen 75. Geburtstag - und zwar gemeinsam mit seinen Kunden, Lieferanten und Partnern. Geschäftsführer Thomas Gutberlet verspricht: "Unsere Kundinnen und Kunden dürfen sich zu diesem Anlass auf viele Jubiläums-Aktionen im gesamten Verbreitungsgebiet freuen: Von Verkostungen und Sommerfesten für die ganze Familie, über attraktive Gewinnspiele und Mitmachaktionen, bis hin zu tollen Jubiläumsangeboten. Wir feiern, schlemmen, spenden und haben viele Überraschungen vorbereitet. Wir bedanken uns damit für die Treue unserer Kunden und sehen dieses Jahr als wunderbaren Startpunkt auf dem Weg in die nächsten, gemeinsamen 75 Jahre."

Original-Content von: tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell