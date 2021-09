tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG

Baufortschritt im neuen tegut... Logistikzentrum in Michelsrombach

Erster Grundstein für Hochbau gelegt

Bild-Infos

Download

Hünfeld-Michelsrombach (ots)

Autofahrer auf der A7 konnten den Fortschritt auf der Baustelle des neuen tegut... Logistikzentrums im Logistikpark "Hessisches Kegelspiel" in Hünfeld Michelsrombach praktisch live mitverfolgen. Zahlreiche Baumaschinen sind seit dem Spatenstich im September 2020 im Einsatz, um die ca. 570.000 Tonnen Lockergestein und fast eine halbe Million Tonnen Festgestein abzutragen und umzuschichten, um so das Gefälle des Hanggrundstücks mittels Böschungen und Stützbauwerken auszugleichen. Gestern hat die Bauherrenschaft von tegut... gemeinsam mit dem Hochbau-Generalunternehmer Max Bögl und Vertretern aus der Politik den symbolischen Grundstein für den Hochbau gelegt.

"Wir freuen uns über den Fortschritt und sind selbst täglich aufs Neue fasziniert von den Dimensionen, die die Baustelle mittlerweile angenommen hat", so tegut... Geschäftsführer Thomas Gutberlet bei der Grundsteinlegung. "Wir haben bei den Planungen ganz bewusst gesagt, dass wir uns für die Zukunft aufstellen wollen und mit diesem Neubau die notwendige Infrastruktur und zusätzliche Kapazitäten zur Absicherung des Unternehmenswachstums schaffen wollen. Beide Ziele sind schon jetzt, in diesem frühen Stadium der Baustelle, deutlich erkennbar."

Aber nicht nur die Kapazität des Baufeldes und der Baufortschritt beeindrucken, auch die Zahlen hinter dem Mega-Projekt sind gigantisch: Über 800 Mitarbeitende werden nach Fertigstellung im neuen Logistikzentrum die Bewirtschaftung und Auslieferung von ca. 17.000 unterschiedlichen Artikeln auf einer Gebäudefläche von über 90.000 Quadratmetern organisieren. Automatisierungstechnik wird die zukünftigen Prozesse zusätzlich unterstützen: Der Neubau bekommt ein automatisches Hochregallager mit ca. 38.000 Palettenstellplätzen und ein Behälterlager mit ca. 85.000 Behälterstellplätzen. Insgesamt investiert tegut... einen Betrag im unteren dreistelligen Millionenbereich in das Projekt.

Auch Hünfelds Bürgermeister Benjamin Tschesnok zeigte sich bei der Grundsteinlegung beeindruckt vom Baufortschritt: "So ein Mega-Projekt kann nur erfolgreich sein, wenn alle an einem Strang ziehen. Wir tragen als Standortstadt gern unseren Teil dazu bei und stehen für eine kooperative Zusammenarbeit - und zwar von Anfang an."

Und Landrat Bernd Woide ergänzt: "Es ist schließlich ein großer Gewinn für die Stadt und die gesamte Region, dass tegut... hier mit viel Vertrauen langfristig in den Standort und Arbeitsplätze investiert."

Michael Egerer, tegut... Geschäftsleiter der Logistik/SCM, hat gemeinsam mit den Projektleitern Kathrin Wendt und Michael Möller, sowie Alexander Wilhelm (tegut... Geschäftsleiter Expansion, Bau und Immobilien) die symbolische Grundsteinlegung auf dem Baustellengelände vorgenommen. Hierfür wurde feierlich der Grundstein enthüllt und eine Zeitkapsel mit der Hünfelder Tageszeitung, der aktuellen Ausgabe des tegut... Kundenmagazins "Marktplatz" sowie Bildern des Projektteams und der Baustelle befüllt.

"In den kommenden Monaten werden die Stützmauern und die Bodenplatte des 37 Meter hohen Hochregallagers errichtet, damit Anfang des kommenden Jahres der Stahlbau des Hochregallagers gebaut werden kann", skizziert Johann Braun, Vorstand Hochbau der Firmengruppe Max Bögl, die nun anstehenden Aufgaben und Arbeiten. Und weiter: "Nach und nach werden zudem die Betonfertigteilstützen und Binder der Logistikhallen montiert, so dass man Mitte 2022 von der Autobahn aus die zukünftige Kubatur des Logistikzentrums erkennen kann."

Die finale Nutzung des neuen Logistikzentrums ist für 2023 angedacht.

Original-Content von: tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell