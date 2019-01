ION verkündet verbessertes Skripting im neuesten Update von Aspect, seiner CTRM-Lösung als SaaS

New York und London (ots/PRNewswire) - ION, der weltweit größte Anbieter von Handels-, Analyse- und Risikomanagementlösungen für Rohstoff- und Finanzmitteldisposition, gab heute die Verfügbarkeit von Aspect 18.3 bekannt, der neusten Ausgabe seiner Software für Rohstoffhandel und Risikomanagement (CTRM) mit neuer, erweiterter Skriptanpassung für eine aufgeklärtere, effizientere und maßgeschneiderte Handelsunterstützung.

Eric Yu, der Leiter des Risikocontrolling bei Unipec America, sagte: "Das skriptierte Protokoll ist ein nützliches Werkzeug, um flexible Protokolle zu erstellen, die verschiedene Geschäftsanforderungen erfüllen. Die Protokolle haben die Fähigkeit, das System an die Anforderungen unserer Geschäftsprozesse anzupassen und bieten alternative, effizientere Möglichkeiten."

Aspect ist gebrauchsfertig und unterstützt die üblichen Abläufe und Workflows, die in den meisten Energie- und Rohstoffhandelsfirmen verwendet werden. So ermöglicht es die Bereitstellung von standortübergreifender Sichtbarkeit in Echtzeit in den Bereichen Exposure, Risikomanagement, GuV, Bestandsmanagement, Logistik und Buchhaltung.

In Handelshäusern aller Größenordnungen von etablierten Schwergewichten bis hin zu den schnell wachsenden Start-ups ermöglichen es die vorhandenen integrierten Skripting-Funktionen von Aspect den kundeneigenen IT-Teams, eine Reihe von benutzerdefinierten Workflows zu erstellen, die ihre jeweiligen Vorgehensweisen bei Einkauf, Verkauf, Transport und Lagerung von Waren über die Lieferkette unterstützen. Maßgeschneiderte Berichte, Formulare und integrierte Entwicklungsumgebungen werden besonders häufig verwendet, gefolgt von Uploads und Webservices.

"Im Zuge der Implementierung wurde ich mit der Flexibilität der skriptierten Protokolle, die Aspect anbietet, vertraut gemacht und obwohl wir nicht tief in die Materie einstiegen, zeichnet es sich für mich bereits deutlich ab, dass wir in großem Ausmaß von der Fähigkeit, sich an komplexe Betriebsvorgänge anzupassen, profitieren werden", sagte John Contreras, IT-Administrator bei Chemium.

Die neue Version 18.3 beinhaltet Scripting Libraries und einen Scripting Profiler. Gemeinsam ermöglichen Sie es den Benutzern, ihre maßgeschneiderten Lösungen einfacher zu entwickeln und zu verwalten. Libraries ermöglichen die Speicherung zur wiederholten Nutzung von komplexen skriptierten Aktivitäten, während Profiler es den kundeneigenen IT-Teams und den Aspect-Fachleuten erlaubt, Skripte, die zur Lösung von Engpässen und zur Leistungssteigerung entwickelt wurden, Stresstests zu unterziehen.

"Aspect unterstützt auf einmalige Weise all diejenigen Handelshäuser, die ihre eigenen Wege gehen wollen und die nicht an langsame und kostspielige Anpassungen durch externe Lieferanten gebunden sein wollen", sagte der CEO von Aspect Steve Hughes. "In der Version 18.3 haben wir das Scripting-Toolkit durch zwei weitere Schlüsselelemente ergänzt, die Unternehmen noch besser in die Lage versetzen, die einzigartige Funktionalität von Aspect zu nutzen, die sie damit entwickeln können".

