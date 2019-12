Professional Fighters League (PFL)

Rory MacDonald, Weltmeister und erstklassiger MMA Free Agent, schließt Rekord-Mehrjahresvertrag mit der Professional Fighters League ab.

MacDonald, Superstar bei Bellator und ehemaliger Top-UFC-Kandidat, tritt der PFL bei.

Er tritt seine Reise zur PFL Weltergewichtsmeisterschaft in der Saison 2020 an.

Die große Unterzeichnung erfolgt vor der PFL-Weltmeisterschaft 2019 am Silvesterabend live vom Hulu Theater am Madison Square Garden auf ESPN2 von 19 bis 23 Uhr ET.

Die Professional Fighters League (PFL), die erste Organisation, die MMA über das Sport- und Saisonformat der regulären Saison, Playoffs und des Championship-Formats präsentiert, gab heute die Unterzeichnung eines exklusiven, mehrjährigen Vertrags durch den ehemaligen Weltmeister und MMA-Superstar Rory MacDonald (21-6-1) bekannt. MacDonald wird sein Debüt in der 2020er Saison der PFL geben und um den Titel im Weltergewicht und einen Gürtel von 1 Million Dollar kämpfen.

"Rory MacDonald ist ein echter Champion, Weltklasse-Kämpfer und MMA-Star", sagte Peter Murray, CEO der Professional Fighters League. "Rory ist ein entscheidender Faktor für die PFL und diese Unterzeichnung zeigt unser Engagement, nicht nur großartige Kämpfer in unserer Liga zu heranzuziehen, sondern auch die besten MMA-Kämpfer zu gewinnen und zu verpflichten, die ihr Schicksal selbst bestimmen wollen."

MacDonald tritt nach zwei Jahren mit Bellator in die PFL ein, wo er im Jahr 2018 Douglas Lima besiegte, um den Titel im Weltergewicht der Promotion zu gewinnen. Vor Bellator verbrachte MacDonald sechs Jahre in der UFC, mit einem Rekord von 9-4 und großen Siegen, darunter über Nate Diaz, Tyron Woodley und B.J. Penn.

"Ich freue mich darauf, an der PFL teilzunehmen, wo die Weltmeisterschaft und der 1-Million-Dollar-Gürtel jedes Jahr für den wirklich besten Kämpfer da sind, ohne Spiele und Politik", sagte MacDonald. "Ich glaube an das Sport- und Saisonformat der PFL und das kämpferische Engagement. Ich kann es kaum erwarten, allen Fans und dem ESPN-Publikum zu zeigen, was ich kann. Gleichzeitig strebe ich an, den PFL Weltergewichts-Weltmeistertitel in mein Kampfportfolio aufzunehmen."

Auf der PFL Welterweight Championship 2019 tritt Ray Cooper III gegen David Michaud an. Dies ist einer von sechs Weltmeisterkämpfen, die am Silvesterabend im Madison Square Garden stattfinden und live auf ESPN2 von 19 bis 23 Uhr ET übertragen werden. Rory MacDonald wird vor Ort sein, um seine Konkurrenten für 2020 abzuschätzen.

Informationen zur Professional Fighters League

Die Professional Fighters League (PFL) präsentiert MMA zum ersten Mal im Sportseason-Format, bei dem einzelne Kämpfer ihr eigenes Schicksal bestimmen und in einer regulären Saison, Playoffs und Meisterschaften antreten. Die PFL-Meisterschaft wird am 31. Dezember um 19 Uhr ET auf ESPN2 live übertragen, nachdem die Pre-Show auf ESPN+ ab 18 Uhr ET gezeigt wird.

Die 2019er Saison der PFL präsentiert die besten MMA-Athleten in sechs Gewichtsklassen, darunter die erste 155 Pfund schwere Frauenabteilung. Jeder Kämpfer bestritt dabei zwei Kämpfe während der PFL Regular Season im Mai, Juni, Juli und August. Die acht besten Kämpfer jeder Gewichtsklasse kamen im Oktober zu den PFL-Playoffs mit einer einzigen Elimination, wo die Kämpfer zweimal kämpften und zweimal in derselben Nacht gewannen, um ins Finale zu kommen. Die PFL Championship findet Silvester statt, wobei die Gewinner jedes Titelkampfes zum PFL-Weltmeister gekürt werden und 1 Million Dollar verdienen. Die Zuschauer erhalten nie dagewesene MMA-Statistiken der nächsten Generation über die proprietäre SmartCage(TM)-Plattform der PFL und die Cagenomics(TM)-Technologie.

Die PFL wird von einer Investorengruppe aus Sport-, Medien-, Unterhaltungs- und Business-Titanen unterstützt und ist in 150 Ländern der Welt mit führenden globalen Medienpartnern vertreten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.PFLmma.com und folgen Sie der PFL auf Instagram (@PFLmma), Twitter (@ProFightLeague), und Facebook (/ProFightLeague).

