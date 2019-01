Die Professional Fighters League läutet das Ende einer bahnbrechenden ersten Saison und das neue Jahr mit Rekorden bei der Championship 2018 im New Yorker Madison Square Garden ein

Washington (ots/PRNewswire) - 5 MILLIONEN MMA-FANS WELTWEIT, DARUNTER ZAHLREICHE FANS AUS DEUTSCHLAND, SEHEN DIE KRÖNUNG VON 6 NEUEN PFL-CHAMPIONS

GESAMTBÖRSE DER PFL PLAYOFFS VON 10 MILLIONEN USD; JEDER DER SECHS CHAMPIONS ERHÄLT EINE MILLION USD

Die Professional Fighters League (PFL) hat ihre bahnbrechende erste Saison am Silvesterabend 2018 in New York mit einer Championship-Veranstaltung mit zahlreichen Stars und Rekorden abgeschlossen. Angefeuert von einem weltweiten Publikum hat die PFL das Format der regulären Saison und der Nachsaison mit einer erstmaligen Meisterschaft und der Krönung von sechs neuen Weltmeistern unterstrichen, deren jeder einen nie da gewesenen Preis von einer Million USD nach Hause tragen konnte.

- Mittelgewicht - Louis Taylor (Chicago, Illinois) durch TKO nach 0:33 der ersten Runde - Federgewicht - Lance Palmer (Columbus, Ohio) durch einstimmige Entscheidung - Leichtgewicht - Natan Schulte (Joinville, Brasilien) durch einstimmige Entscheidung - Halbschwergewicht - Sean O'Connell (Salt Lake City, Utah) durch TKO nach 5:00 der dritten Runde - Schwergewicht - Philipe Lins (Natal, Brasilien) durch TKO nach 0:33 der vierten Runde - Weltergewicht - Magomed Magomedkerimov (Russland) durch Aufgabe nach 2:18 der zweiten Runde

Die Championship 2018 der PFL verzeichnete mit mehr als 5 Millionen Fans, die in den USA NBCSN und im Rest der Welt Facebook Watch und eine Auswahl internationaler Sportkanäle schauten, einen Rekord. Neben den Millionen leidenschaftlicher PFL-Fans, welche die Übertragung und den digitalen Stream ansahen, verzeichnete die League mehr als 15.000 Fans, die am weltweit ersten DraftKings 2018 World Championship Pick 'Em Style Fantasy Game teilnahmen.

In der Silvesterveranstaltung der League fand sich zudem die zweimalige Goldmedaillengewinnerin Kayla Harrison, die weiterhin unbesiegt ist und weltweit die Nummer eins der Athletinnen in der Klasse bis 70 kg im Bereich der MMA ist.

"Die PFL Championship am Silvesterabend im Madison Square Garden war für unsere fantastische erste Saison ein würdiger Abschluss. Wir haben die MMA mit dem erstmaligen Format einer Sportsaison neu definiert, in dem einzelne Kämpfer in einer regulären Saison, in Playoffs und einer Meisterschaftsrunde konkurrieren", sagte Peter Murray, CEO der PFL. "Mehr als 5 Millionen Fans aus der ganzen Welt haben zugesehen, als sechs großartige Kämpfer ihre Titel errangen und damit umgehend zu Millionären wurden. Das Jahr 2018 war fantastisch, aber die PFL steht erst am Anfang. Bitte warten Sie auf die Ankündigung unserer Innovationen für die MMA-Fans des Jahres 2019."

Weitere Details der Saison 2019 der PFL werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Informationen zur Professional Fighters League

Die Professional Fighters League (PFL) ist die erste Organisation, die mit einer regulären Saison, anschließenden Playoffs und einem Finale MMA in echtem Sportformat anbietet. PFL Season verfügt über 72 MMA-Eliteathleten in sechs Gewichtsklassen. Alle Athleten kämpfen in der PFL Regular Season im Juni, Juli und August zweimal. Die Top 8 jeder Gewichtsklasse nehmen an der KO-Runde der PFL Playoffs im Oktober teil. Die PFL Championship findet am Silvesterabend im Madison Square Garden statt. In den Finalkämpfen geht es in den sechs Gewichtsklassen um eine Börse von 10 Millionen USD. Die PFL wird live auf NBC Sports Network (NBCSN) übertragen sowie weltweit als Stream auf Facebook Watch. Die PFL wurde 2017 gegründet und wird von Größen aus Sport, Medien und Geschäftswelt unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie unter PFLmma.com.

