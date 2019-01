JD Digits bringt fortschrittliche Technologien für Roboter und städtische Computeranwendung an die CES 2019

Las Vegas (ots/PRNewswire) - JD Digits, das führende Unternehmen im Bereich digitale Technologie in China, präsentiert an der Consumer Electronics Show 2019 in Las Vegas sein neu gestaltetes universales Roboter-Chassis, mit dem Ingenieure auf der ganzen Welt Roboter mit mehr Flexibilität und Effizienz entwickeln können.

Das JD Commercial AMR Universal Chassis, das von JD Digits unabhängig entwickelt wurde, umfasst kompatible Möglichkeiten zur präzisen Positionierung und ist in der Lage, Routen automatisch zu planen und navigieren. JD Digits präsentiert an der CES 2019 ebenfalls Technologien für städtische Computeranwendungen.

Dieses universale Chassis, das LiDAR, Ultraschall, Kollisionsvermeidung, Sturzpräventionssensoren, fortschrittliche Spracherkennung und Regelalgorithmen umfasst, kann effizient, sicher und stabil betrieben werden. Der Wert für Positionierungsfehler beträgt weniger als 20 mm. Aufgrund der verschiedenen Schnittstellen und eines plattformübergreifenden Softwareentwicklungs-Kits ist das Chassis kompatibel mit einer Vielfalt von Robotermodulen.

Das Chassis ist sehr gute geeignet für Inspektionsroboter und kommerzielle Serviceroboter in zahlreichen verschiedenen Szenarien - beispielsweise Grüßen und Begleiten von Besuchern in Einkaufszentren und Banken, Lieferung von Paketen in Spitälern, Durchführung von Inspektionen in Internetdatenzentren und Patrouillieren in Parks.

JD Digits präsentiert ebenfalls einen intelligenten Inspektionsroboter, der zur Durchführung von Umgebungs- und Anlagenprüfungen in Datenräumen sowie zur Anlageninventur oder Sicherheitsüberwachung eingesetzt werden kann.

Er kombiniert die AI-Technologie nahtlos mit traditionellen Betriebs- und Wartungsaufgaben. Mittels Lernalgorithmen und fortschrittlicher Bildverarbeitungstechnologien kann der Roboter automatische Inspektionen durchführen und ist ebenfalls mit intelligenter Objekterkennung und -verfolgung ausgerüstet.

Ein weiterer Höhepunkt von JD Digits an der CES ist die Präsentation der Spitzentechnologien für städtische Computeranwendungen. Das Unternehmen nutzte Big Data und AI-Technologien, um ein JD Intelligent City Operating System zu entwickeln, das städtische Sensorsysteme, Datenmanagementsysteme und Big-Data-Analysemodelle integriert. Das System stellt maßgeschneiderte Lösungen für Smart Cities bereit, erhöht die Effizienz von städtischen Betrieben, verbessert die Qualität des städtischen Lebens und stellt eine nachhaltige Entwicklung des städtischen Ökosystems sicher.

Durch die Übernahme von modernsten Big-Data- und AI-Modellen kann das Stadtporträtsystem beispielsweise Verkehrsflüsse in verschiedenen Gebieten einer Stadt genau vorhersehen, was für die Verwaltung des öffentlichen Verkehrs sowie für die Sicherheit wichtig ist. Mit dem System für die Umgruppierung von Ambulanzfahrzeugen kann die durchschnittliche Reaktionszeit um bis zu 20 Prozent gesenkt werden.

In den letzten fünf Jahren ist JD Digits in den Bereichen Datenverarbeitungsmöglichkeiten und Implementierung von fortschrittlicher Datentechnologie weltweit führend geworden, wobei AI und IoT zu den Kernkompetenzen des Unternehmens gehören. Die Datentechnologieleistung von JD Digits umfasst neben weiteren datenbezogenen Funktionen die Kernkompetenzen in den Bereichen Data Warehousing, Datengewinnung und visuelle Analyse.

Die CES 2019 ist der erste internationale Auftritt von JD Digits seit dem Markenwechsel des Unternehmens letzten November. Das Unternehmen ist mit seiner Digitaltechnologiestrategie der ideale Partner, um Branchenentwicklungen durch das Internet, die Digitalisierung und die Intelligentisierung zu fördern und dadurch schlussendlich die Produktionskosten zu reduzieren, das Nutzererlebnis zu optimieren, die Industrieerträge zu steigern sowie industrielle Modelle aufzuwerten.

Informationen zu JD Digits

JD Digits, früher als JD Finance bekannt, benannte sich im November 2018 nach umfangreicher Modernisierung um. Ziel des Betriebs ist es, Finanzindustrie und reale Industrie durch Einsatz von Digitaltechnologie zusammenzuführen, den Einfluss des Internets zu stärken, die digitale und intelligente Entwicklung der Industrien zu fördern, die Entwicklung der realen Wirtschaft zu pflegen und sozialen Mehrwert zu generieren.

Mit modernster Technologie und Expertise in den Bereichen Datentechnik, AI und IoT ist JD Digits in zahlreichen Bereichen tätig, darunter digitale Finanzen, städtische Computeranwendung, digitale Landwirtschaft, digitales Marketing, digitale Campus-Dienste. In Zukunft wird JD Digits aktuelle Geschäftsmuster und Entwicklungstrends tiefergehend untersuchen und in realere Industriebranchen vordringen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/804869/JD_Digits_CES_2019.jpg

Pressekontakt:

Jing Xue

+86-151-3587-6789

53960850@qq.com

Original-Content von: JD Digits, übermittelt durch news aktuell