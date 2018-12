Sizmeks Werbe-Suite erhält MRC-Akkreditierung

New York (ots/PRNewswire) - SAS-Plattform ist jetzt ein MRC-akkreditierter Ad-Server

Viele Kunden von Sizmek haben erfolgreich auf die neue Plattform aufgerüstet, die für Effizienz, Geschwindigkeit und Steuerung konzipiert ist. Durch die Zusammenführung von Daten, Medien und Kreativschaffenden über KI können mit der neuen Plattform Arbeitslasten optimiert, unproduktive Arbeitsschritte eliminiert und der Zeitaufwand zugunsten von Kundenergebnissen genutzt werden.

"Wir freuen uns sehr über die Akkreditierung der Werbe-Suite von Sizmek", sagte Mark Grether, CEO von Sizmek. "Dies ist ein weiterer Meilenstein in unserem Vorhaben, das unabhängig führende Unternehmen in den Bereichen Medien, Daten und Kreativität zu werden und stärkt unsere Position als weltweit größter Buy-Side-Stack. SAS ist Teil eines weiteren Produkt-Rollouts nach der erfolgreichen Einführung der neuen Sizmek-DSP Anfang dieses Jahres."

Sizmek hat es sich zur Aufgabe gemacht, Agenturen und Werbetreibenden eine unabhängige, unvoreingenommene Darstellung ihrer digitalen Marketingkampagnen zur Verfügung zu stellen, und dieses Engagement konnte bislang durch die Akkreditierung vieler der angebotenen Mess- und Berichterstattungsdienstleistungen unter Beweis gestellt werden. Im Jahr 2008 erhielt Sizmeks Vorgängerunternehmen Eyeblaster ebenfalls die MRC-Akkreditierung, und das Unternehmen strebt seither jährlich eine Akkreditierung an. Der MRC stellt sicher, dass Kampagnenmessungen legitim, zuverlässig und effektiv erfolgen und dass MRC-akkreditierte Datenmessdienste strengen Qualitäts- und Präzisionsstandards entsprechen.

"Die vollständige Migration unserer Kampagnen zu SAS war ein einfacher Prozess, alles läuft einwandfrei und wir sind auch mit den Berichterstattungsfunktionen sehr zufrieden", sagte Lauren Soule, Digital Content Manager im Mayo Performing Arts Center. "Dank SAS halbieren wir nun in vielen Bereichen den Zeitaufwand."

"Unsere Kunden haben uns mitgeteilt, dass geschlossene Plattformen und "Walled Gardens" (geschlossene Computersysteme) ein Hindernis für die Verbesserung ihrer First-Party-Daten darstellen. Darüber hinaus liefern diese sogenannten "Walled Gardens" nicht genügend Informationen, um Kampagnen effektiv messen zu können", sagte Volker Hatz, Chief Data Officer bei Sizmek. "Als Antwort darauf bieten wir eine MRC-akkreditierte, geräteübergreifende Lösung an, die Rohdaten auf dem Weg zur Konvertierung basierend auf Sichtbarkeit und benutzerdefinierten Datenpunkten zur Verfügung stellen kann."

