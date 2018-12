Fintech-Anbieter Clickatell gewinnt mit seiner Chat Banking-Lösung für WhatsApp zahlreiche Preise

Cape Town, Südafrika (ots/PRNewswire) - Clickatell hat Perspektiven für mehrere große Banken in ganz Afrika eröffnet und dabei die finanzielle Inklusion vorangebracht und Lob von renommierten Industrieorganisationen bekommen.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/801069/Clickatell_Awards_2018.jpg )

Clickatells Entwicklungsarbeit im Bereich Conversational Commerce hat schnell Früchte getragen. Mit der erfolgreichen Einführung von Chat Banking für WhatsApp haben Banken die Möglichkeit, über die bevorzugten Kanäle mit ihren Kunden zu kommunizieren. Die Lösungen ermöglichen heute das Chat Banking für Absa, GT Bank, First Bank of Nigeria und UBA, und schon bald werden weitere folgen. Clickatell ist stolz auf seine führende Marktposition und ist bestrebt, das Kundenerlebnis zu verbessern, die finanzielle Inklusion zu fördern und den technologischen Fortschritt im Bankwesen voranzubringen.

"Wir sind erfreut und zutiefst dankbar über die Anerkennung des Marktes, die sich in den Preisen wiederspiegelt, die wir 2018 gewonnen haben. Wir werden auch in Zukunft unermüdlich unsere Mission verfolgen, die Kommunikation zwischen Firmen und ihren Kunden so einfach, zeitnah und angenehm wie möglich zu machen", sagte Pieter De Villiers, Clickatell CEO.

Clickatell hat 2018 die folgenden Preise gewonnen:

"The Best Lending Initiative, Application or Programme 2018 - West Africa" von Asian Bankers

Asian Bankers vergibt seine Preise nach strengen Auswahlkriterien und gilt als Maßstab für die globale technologische Innovation. Jedes Jahr gehen mehr als 150 Bewerbungen um die hochbegehrten Preise ein.

"Top 10 Finance Companies" von FiNext

FiNext liefert eine Plattform für den weltweiten FinTech-Sektor. Damit können Startups, KMU, etablierte Technologiedienstleister, Anleger, Finanzinstitute und andere Akteure unter einem Dach in Kontakt treten. FiNext würdigt mit seinen Tech Awards die Arbeit von Vordenkern und Fackelträgern des Finanztechnologiesektors.

"The Financial Inclusion Product of The Year 2018" von Kalahari

Mit den Kalahari Awards werden Kreativität und besondere Verdienste auf dem afrikanischen Markt für digitalen Zahlungsverkehr belohnt.

"Best FinTech Solution 2018" von Apps Africa

Die AppsAfrica.com Awards werden für Spitzenleistung im Mobil- und Technologiesektor quer durch Afrika vergeben. Dabei stehen die besten Innovationen des Kontinents in 14 Kategorien im Rampenlicht. Der Fokus liegt auf Innovation und sozioökonomischem Nutzen durch Technologie und Innovation und die Kandidaten müssen sich gegen starke Mitbewerber unter strengen Bewertungskriterien durchsetzen.

Kontaktieren Sie uns über chatbanking@clickatell.com oder besuchen Sie uns auf http://www.clickatell.com für Informationen, wie Clickatell die Kommunikation und Interaktion mit dem Kunden verbessern kann.

Pressekontakt:

für Medien:

Runil Soni

Marketing Manager

runil.soni@clickatell.com

Original-Content von: Clickatell, übermittelt durch news aktuell