Shoclef präsentiert Live-Shopping auf den Märkten der Welt

San Francisco (ots/PRNewswire) - Shoclef, die einzigartige Plattform für das mobile Shopping, hat im Verlauf des Jahres ihre Mobilshopping-App eingeführt. Nach positivem Echo und mit mehr als 80 Millionen aktiven Nutzern allein in Asien führte das Unternehmen eine komplett neu gestaltete und noch benutzerfreundlichere Version der App ein.

Was ist Shoclef? Es handelt sich um eine einzigartige Plattform, auf der Käufer, persönliche Einkäufer und Firmen zusammenkommen. Und das Beste daran: Mit der App kann über Go Live Geld verdient werden. Einkäufer und Firmen erhalten Geld für jede Minute, in welcher der Livestream verfolgt wird.

Warum ist die App so erfolgreich? Das innovative Konzept ist die Vereinigung von Einzelhandel mit Live-Streaming und macht Shoclef zu einem neuen und höchst attraktiven Mitspieler in der Welt der Zeitarbeit. Im Zentrum der App stehen Interaktion und Authentizität. Die App ermöglicht Kauf und Verkauf in mehr als 150.000 Städten weltweit. Aber Shoclef geht noch einen Schritt weiter und bietet ein Niveau der Transparenz, das andere Apps im Einzelhandel nicht erreichen: Kaufen Nutzer live ein, sehen sie die Produkte, genau wie sie sind Wer hat nicht schon einmal im Internet etwas gekauft und war dann enttäuscht vom Produkt, das eintraf?

Und zudem findet das gesamte Einkaufserlebnis beim Live-Shopping in Echtzeit statt. Persönliche Einkäufer gehen ins Geschäft und die Nutzer können mit ihnen chatten. Live-Messaging bedeutet ein völlig neues Einkaufserlebnis. Sie mögen die Farbe des Mantels nicht wirklich? Oder Sie möchten ein passendes Paar Stiefel dazu? Kein Problem! Nutzer können einfach mit Ihrem Einkäufer chatten, Fragen stellen und Größen und Farben aussuchen. Es ist wie der Einkauf im Geschäft, aber mit der Bequemlichkeit von zuhause. Das Ziel von Shoclef lautet, das Einkaufserlebnis unkompliziert, befriedigend und erfreulich zu gestalten.

Und für Unternehmen bildet Shoclef das intelligente Portal, Millionen Nutzer aus der ganzen Welt anzuziehen. Einfach Produkte und Dienste live in der App einstellen, um Aufmerksamkeit zu erzielen, Umsätze zu steigern und neue Nutzer zu erreichen - und all dies kostenfrei. Zudem bietet es eine fantastische Gelegenheit, mit Kunden zu interagieren und sie zu binden. Die Chatfunktion ermöglicht Nutzern sofortiges Feedback, Anfragen und Transaktionen. Jetzt Kunden binden und den Absatz steigern!

Shoclef ist stolz darauf, ein persönliches Einkaufserlebnis zu schaffen, das dem Shopping sämtliche Hürden nimmt. Die App steht jetzt zum Download in iOS und Android zur Verfügung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.shoclef.net.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/799566/Shoclef_App_Logo.jpg

Original-Content von: Shoclef Inc., übermittelt durch news aktuell