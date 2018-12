Waverley Pharma gibt Vertriebsvereinbarung und erste Umsätze mit generischen Onkologieprodukten im Vereinigten Königreich bekannt

Winnipeg, Manitoba (ots/PRNewswire) - Waverley Pharma Inc. ("Waverley Pharma" oder das "Unternehmen") (TSXV: WAVE), ein aufstrebendes kanadisches Pharmaunternehmen, freut sich, bekannt geben zu können, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Waverley Pharma Europe Limited ("WPEL") eine Lagerungs- und Vertriebsvereinbarung mit Mawdsley-Brooks & Co. Ltd. ("Mawdsleys") abgeschlossen hat, um Capecitabin und Temozolomid in verschiedenen Stärken im Auftrag von WPEL an Krankenhäuser im Vereinigten Königreich (UK) im Rahmen verbindlicher Verträge zu verteilen, die WPEL mit dem National Health Service, dem staatlichen Gesundheitssystem im Vereinigten Königreich, abgeschlossen hat. Diese zwei generischen Onkologieprodukte wurde ursprünglich von Reliance Life Sciences Private Limited (RLS) entwickelt, und die Produktlieferverträge mit dem National Health Service sind im Vorfeld auf WPEL übergegangen.

Mawdsleys hat den Vertrieb der Onkologieprodukte an Krankenhäuser im Vereinigten Königreich aufgenommen, und Waverley Pharma freut sich, die ersten Verkäufe von sowohl Capecitabin als auch Temozolomid bekannt geben zu können.

"Wir freuen uns, bereits Umsätze mit unseren ersten beiden generischen Produkten zu erzielen und die Infrastruktur und die Beziehungen zu entwickeln, die der erfolgreichen Einführung von WAV-101 und WAV-102 zugutekommen werden, sobald diese in der Europäischen Union zugelassen sind", erklärt Dr. Theron (Ted) Odlaug, President und CEO des Unternehmens.

Informationen zu Waverley Pharma

Waverley Pharma ist ein aufstrebendes Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von effektiven und erschwinglichen Krebstherapeutika in der EU und im nordamerikanischen Markt konzentriert. Das Unternehmen hat zwei Hauptprodukte in der Zulassungsphase und evaluiert aktuell weitere Produkte in verschiedenen Entwicklungsstadien. Waverley Pharma setzt sich dafür ein, dass Patienten Zugang zu bezahlbaren verschreibungspflichtigen Arzneimitteln haben, die die Kosten für die Gesundheitsversorgung senken und verbesserte Lebensqualität bieten. Weiterführende Informationen zu Waverley Pharma finden Sie unter http://www.waverleypharma.com.

Informationen zu Mawdsleys

Das 1825 gegründete Mawdsleys ist ein in Privatbesitz befindliches Unternehmen für pharmazeutische Dienstleistungen mit Sitz im Vereinigten Königreich und operativem Geschäft in Brasilien und Israel. Wir bieten eine breite Palette von Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie und den Gesundheitssektor über unsere Hauptgeschäftsfelder an, die folgende Bereiche abdecken: Arzneimittel im Rahmen von Named Patient-Programmen (Auslieferung für globale NPPs (Named Patient Programmes)), Produktlizenzierung und Marktzugang (in den Regionen EU, LATAM und Naher Osten), UK Wholesale (größter unabhängiger Großhändler für britische Krankenhäuser), UK Pre-Wholesale (3PL- und 4PL-Services im Vereinigten Königreich), LUTO (Gesundheitskommunikation) und Positive Solutions (IT-Systeme für Apotheken). Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mawdsleys.co.uk

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen: Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen, die Begriffe wie "glauben", "kann", "planen", "wird", "einschätzen", "fortfahren", "antizipieren", "beabsichtigen", "erwarten" und ähnliche Ausdrücke enthalten, können "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-Wertpapiergesetze darstellen (solche zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen werden im Folgenden gemeinsam als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen den Abschluss bindender Verträge mit dem National Health Service des Vereinigten Königreichs, die letztendliche Einführung von WAV-101 und 102 in der Europäischen Union, und andere Zulassungsanträge sowie Einschätzungen, Analysen und Meinungen der Unternehmensleitung, die diese auf Grundlage ihrer Erfahrung und Trendeinschätzung, aktueller Gegebenheiten und erwarteter Entwicklungen und anderer Faktoren, die das Unternehmen für relevant und unter den gegebenen Umständen angemessen hält, getroffen hat. Zukunftsgerichtete Aussagen bergen von Natur aus bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die außerhalb der Vorhersage- und Kontrollmöglichkeiten des Unternehmens liegen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthalten sind. Die Leser werden von daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem die potenziellen Produktumsätze des Unternehmens, der Stand der Entwicklungsphase, zusätzlicher Kapitalbedarf, Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss und dem Zeitpunkt klinischer Studien und der Erlangung der behördlichen Genehmigung für die Vermarktung der Produkte des Unternehmens, der Fähigkeit zum Schutz des geistigen Eigentums, der Abhängigkeit von Kooperationspartnern, Änderungen in der staatlichen Regulierung oder in behördlichen Genehmigungsverfahren, und dem schnellen technologischen Wandel in der Branche. Derlei Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die sich als unzutreffend erweisen können, und dies ist einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen über: allgemeine Geschäfts- und Wirtschaftsbedingungen; die Auswirkungen von Schwankungen im Wechselkurs zwischen kanadischem und US-Dollar und anderer Wechselkurse auf die Umsätze, Kosten und Ergebnisse des Unternehmens; den Zeitpunkt des Erhalts von regulatorischen und behördlichen Genehmigungen für die Forschungs- und Entwicklungsprojekte des Unternehmens; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für den kommerziellen Betrieb und bzw. oder die Forschungs- und Entwicklungsprojekte des Unternehmens, oder die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu angemessenen Bedingungen; die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Annahme und Nachfrage nach neuen Produkten und dem Marktwettbewerb. Die vorstehende Liste der wichtigsten Faktoren und Annahmen ist nicht abschließend. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder die vorstehende Liste von Faktoren öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu überarbeiten, es sei denn, dies ist durch die geltenden Gesetze vorgeschrieben. Eine zusätzliche Erörterung der Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Unternehmen und seiner Geschäftstätigkeit finden Sie in den bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten weiteren Unterlagen des Unternehmens.

Kontakt:

Kontakt:

Dr. Ted Odlaug

Chief Executive Officer

Tel: +1-204-928-7900

E-Mail: todlaug@waverleypharma.com

http://www.waverleypharma.com

