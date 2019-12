Alira Health

Alira Health übernimmt Wellmera, erweitert Leistungsportfolio für globale Markterschließung

Framingham, Massachusetts (ots/PRNewswire)

Mit Kompetenzerweiterung im Bereich Markterschließung stärkt Alira Health sein Angebot an Beratungsleistungen für den Healthcare-Sektor.

Alira Health (www.alirahealth.com), ein führender internationales Beratungsunternehmen im Healthcare- und Life-Science-Segment, hat angekündigt, dass es Wellmera mit Sitz in Basel (Schweiz) übernommen hat, ein Spezialist für Markterschließung mit Kunden im Pharma- und Biotechnologiesektor. Mit der Akquisition erweitert Alira Health sein Angebot an Beratungsleistungen für den Healthcare-Sektor um globale Expertise bei Markterschließung, Preisgestaltung und Kostenerstattung, Gesundheitsökonomie und Real-World Evidence.

Gemeinsam werden die beiden Sparten Alira Healths Mission voranbringen, den Umbau des Gesundheitswesens mitzugestalten. Dazu werden Kunden durch Dienstleistungen in den Bereichen Neuproduktentwicklung, regulatorische und klinische Fragen sowie Strategie- und Transaktionsberatung in jeder Phase der Unternehmensentwicklung sowie des Produktzyklus unterstützt. Das Team von Wellmera unterstützt seine Kunden seit vielen Jahren erfolgreich bei der Evidenzentwicklung, Strategieentwicklung für Preisgestaltung und Markterschließung und Erarbeitung maßgeschneiderter Strategien für lokale Kundenunternehmen im Vorfeld von Preis- und Kostenerstattungsverhandlungen überall auf der Welt mit Fokus auf Märkte in Europa.

"Wir heißen Wellmera und sein großartiges Team bei Alira Health wärmstens willkommen. Diese Übernahme ist ein wichtiger Schritt zur Umsetzung unserer Vision, ein lückenloses Leistungsportfolio anzubieten, insbesondere bei kritischen regulatorischen und klinischen Fragen sowie Markterschließung", sagte Gabriele Brambilla, CEO von Alira Health. "Durch dieses erweiterte Leistungsangebot können wir das Werteversprechen gegenüber unseren Kunden bei der Entwicklung und Markteinführung innovativer Healthcare-Produkte maßgeblich aufwerten."

"Das Team von Wellmera freut sich über den Zusammenschluss mit Alira Health", sagte Jean-François Ricci, PharmD PhD, Präsident von Wellmera. "Durch diese Partnerschaft sind wir in der Lage, unsere Kompetenz bei der Markterschließung in eine größere globale Organisation einzubringen und die Patientenversorgung noch stärker mitzugestalten. Mit Alira Healths Lebenszyklusmodell gibt es viele Synergien, und unsere Teams verbindet eine Leidenschaft für Healthcare und eine hohe Arbeitsmoral und -kultur."

Jean-François Ricci wird Executive Vice President of Market Access mit Verantwortung für den Geschäftsbereich Markterschließung bei Alira Health. Er wird Kunden in den Sektoren Pharma, Biotech und digitale Medizin in Europa und den USA betreuen.

Informationen zu Alira Health:

Alira Health ist ein international aufgestelltes Beratungsunternehmen, das beim Umbau des Gesundheitswesens in der ersten Reihe steht. Mit einem Portfolio an integrierten Dienstleistungen unterstützen wir Gesundheits- und Life-Science-Unternehmen bei Innovations- und Wachstumsinitiativen in jeder Phase der Unternehmensentwicklung sowie des Produktzyklus. Als Dienstleister sind wir auf Neuproduktentwicklung, regulatorische und klinische Fragen sowie Strategie- und Transaktionsberatung spezialisiert.

Unsere Strategie- und Finanzexperten, Ärzte und Wissenschaftler arbeiten eng zusammen, um alle für Sie relevanten Geschäftsaspekte genau zu verstehen. Sie unterstützen den Erfolg unserer Kunden auf dem gesamten Weg. Zu unseren hochmodernen Räumlichkeiten gehören ein eigenes BSL-2-Labor und Alira Health Ventures, ein Gründerzentrum für die Erforschung, Entwicklung und Markteinführung neuer Produkte.

Alira Health wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz außerhalb von Boston (USA). Es betreibt Niederlassungen in San Francisco (USA), Paris (Frankreich), Barcelona (Spanien), München (Deutschland), Mailand (Italien) und Genf (Schweiz).

Informationen zu Wellmera:

Wellmera ist ein dynamisches internationales Beratungsunternehmen mit Fokus auf Markterschließung, Preisgestaltung und Kostenerstattung, Gesundheitsökonomie und Real-World Evidence. Wir helfen Life-Science-Unternehmen dabei, ihr Werteversprechen zu demonstrieren, den Patientenzugang zu verbessern und kommerzielle Perspektiven für ihre Produkte über den ganzen Lebenszyklus hinweg zu realisieren.

Wellmera wurde 2011 in Basel (Schweiz) gegründet und hat 2018 mit Büros in Cambridge und San Francisco nach USA expandiert, damit internationale Kunden von Synergien zwischen Europa und den USA profitieren können.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/452843/Alira_Health_Logo.jpg

Pressekontakt:

Marlana Voerster

Director of Global Marketing

Handy: +1.617.682.6970

Büro: +1.774.777.5255 x 107

marlana.voerster@alirahealth.com

Original-Content von: Alira Health, übermittelt durch news aktuell