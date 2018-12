Bern, Schweiz (ots/PRNewswire) - Master Kong hat sich mit den Europäischen Eisenbahnen und den Schweizerischen Bundesbahnen zusammengeschlossen, um am 14. Dezember "The Master Kong Noodles House chez The Red Arrow Churchill" im Schweizer Zug Roter Doppelpfeil "Churchill" vorzustellen.

The Master Kong, ein beliebter Hersteller von Instant-Nudelgerichten, der vor Kurzem als eine der Top-Marken im chinesischen Brand Power Index für das Jahr 2018 genannt wurde, hat sich mit den Europäischen Eisenbahnen und den Schweizerischen Bundesbahnen zusammengeschlossen, um am 14. Dezember "The Master Kong Noodles House chez The Red Arrow Churchill" im Schweizer Zug Roter Doppelpfeil "Churchill" zu starten.

Der Rote Doppelpfeil "Churchill", der als der schönste Zug der Schweiz bekannt ist, verdankt seinen Spitznamen dem ehemaligen britischen Premierminister Winston Churchill, der bei seinem Besuch 1946 mit diesem Zug durch die Schweiz reiste.

Am Tag der Veranstaltung begrüßten Vertreter der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) die Passagiere am Bahnhof Luzern und hießen sie im Zug willkommen.

Während die Eisenbahn durch die malerische Landschaft der Schweiz reiste, servierte The Master Kong Noodles House chez The Red Arrow Churchill seinen Gästen Nudelgerichte aus der Serie "Master Kong Commended Taste", gemeinsam mit original Schweizer Beilagen im westlichen Stil. Die spezielle Umgebung und die unvergleichliche Komposition der Menüfolge trugen zu einer einzigartigen gastronomischen Erfahrung bei.

Seit zehn Jahren befindet sich das heimische Verbraucherverhalten in China aufgrund der wachsenden Kaufkraft der Konsumenten im Wandel. Das Verbraucherverhalten trug in den ersten drei Quartalen des aktuellen Jahres zu 78 Prozent zum chinesischen Wirtschaftswachstum bei, was einen zwischenjährlichen Anstieg von 14 Prozent bedeutet. Chinesische Verbraucher bevorzugen mittlerweile Produkte, die qualitativ hochwertiger sind, angenehmere Erfahrungen vermitteln und mit denen sie ihre eigene Persönlichkeit besser zum Ausdruck bringen können.

Aufgrund dieser Umstände hat Master Kong die neue Produktserie "Master Kong Commended Taste" entwickelt, die sowohl den unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten und Bedürfnissen von Konsumenten mit unterschiedlichen Geschmacksvorlieben als auch den diversen Verbraucherkategorien gerecht wird. Die neue Produktserie involviert eine breiter gefächerte Art der Rohstoffbeschaffung sowie bessere Verarbeitungstechniken und Geschmacksrichtungen, und die hochwertige Produktmatrix entwickelt sich permanent weiter. Neue Produkteinführungen sind bei Verbrauchern bislang generell gut angekommen. Auch der zunehmende Einfluss von Master Kong als chinesisches Markenprodukt findet weltweit immer mehr Anerkennung.

Produktinnovationen haben die Performance von Master Kong verbessert. Laut des Finanzberichtes für das erste Halbjahr von 2018 hat Master Kong im Bereich seiner Instant-Nudelgerichte einen Umsatz von 11,134 Milliarden Yuan erzielt; dies entspricht einem Plus von 8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Darüber hinaus nimmt Master Kong auch seine soziale Verantwortung, traditionelle chinesische Lebensmittel in ganz Europa anzubieten, ernst. Das Unternehmen arbeitet an der Innovation und Modernisierung der Branche der Instant-Nudelgerichte, um gesunde und schmackhafte Produkte an chinesische und ausländische Kunden liefern zu können. Es wird hiermit der vielfältigen chinesischen Esskultur Ehre erwiesen und man erforscht dabei auch neue exotische Aromen unter Verwendung hochwertiger Techniken und Zutaten, um den verschiedensten Geschmacksvorlieben gerecht zu werden. Das "Master Kong Noodles House" ist ein sehr gelungenes Beispiel für den Kulturaustausch im Bereich der Kochkunst, die Förderung des "chinesischen Geschmacks" in Europa und eine Hommage an die ganze Welt.

Während man der Innovation und Qualität des Produkts große Aufmerksamkeit schenkt, misst man auch der sozialen Unternehmensverantwortung (corporate social responsibility; CSR) große Bedeutung bei. Mit der Betriebsphilosophie, "Ressourcen von den Menschen zu erhalten, diese zugunsten von Menschen zu nutzen und mithilfe von Nachhaltigkeit etwas an die Gemeinschaft zurückzugeben", hat Master Kong in den vergangenen Jahren einen Betrag von 500 Millionen Yuan für soziale und karitative Arbeiten aufgebracht, unter anderem für Sponsoring, Bildung, Flutbekämpfung, Erdbebenhilfe, Bekämpfung von Armut und Unterstützung von sportlichen Aktivitäten.

Mit dem hier beschriebenen Event konnte Master Kong nicht nur die Marke seiner chinesischen Instant-Nudelgerichte fördern, sondern auch eine Brücke zu europäischen Kunden bauen, um diesen die chinesische Esskultur näher zu bringen.

Zweifellos liegt der zukünftige Entwicklungstrend im Bereich der Instant-Nudeln in natürlichen, nahrhaften und gesunden Zutaten. Master Kong wird proaktiv auf den gesteigerten Verbrauch reagieren, sich der Innovation widmen und weiterhin diversifizierte Produkte mit den unterschiedlichsten Eigenschaften vor diversen Kulissen und in stets neuen Geschmacksrichtungen hervorbringen, um den unterschiedlichen Anforderungen der Kunden im In- und Ausland gerecht zu werden.

