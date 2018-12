Dedagroup Stealth kreiert Omnichannel-Lösung für Online-Luxus- und Lifestyle-Marke Trussardi

London (ots/PRNewswire) - Das branchenführende italienische Modehaus, The Trussardi Group, hat seine Marke im modernen Luxusmarkt neu positioniert und mithilfe einer Lösung von Dedagroup Stealth, Spezialist für Mode- und Luxus-Einzelhandel und Teil der Dedagroup-Unternehmensgruppe, sein Geschäftsmodell von Großhandel auf Omnichannel-Einzelhandel umgestellt.

Trussardi Group ist eine weltweit anerkannte Lifestyle-Marke, die für ihre vorzügliche Qualität, lange Tradition und ihren einzigartigen Stil bekannt ist. Ihre hochwertige Lederverarbeitung stellt die Trussardi Group ins Zentrum zeitgenössischer Mode, einschließlich ihrer Accessoire- und Prêt-à-Porter-Kollektionen Trussardi und Trussardi Jeans. Trussardi-Produkte werden in Italien, Europa, Asien und im Nahen Osten durch ein ausgewähltes Netzwerk von über 190 eigenen Markengeschäften, über 1.500 Multi-Markengeschäften, Kaufhäusern und direkt über ihre E-Commerce-Website verkauft und vertrieben.

Trussardi wechselte aus dem Großhandel in den Einzelhandel basierend auf einem Netzwerk aus Eigenmarken- und Franchise-Geschäften. Das Großhandelsmodell wurde noch durch ein starres Altsystem unterstützt und baute auf eine starke, interne Produktionsplattform auf, die das Unternehmen in den Neunziger Jahren auszeichnete. Bis zum jahr 2017 Trussardi brauchte eine robustere, kanalübergreifende Komplettlösung, die die gesamte Produktkette der Gruppe, von der Fertigung bis zum Verkaufsort, abwickeln und steuern konnte.

Trussardi entschied sich für die Stealth®-Plattform von Dedagroup Stealth, um seinen europäischen Geschäftsbetrieb in eine einzige Plattform zu integrieren. Trussardi setzt die Lösung bereits jetzt zur Lageroptimierung, Lagerauffüllung und zum kanalübergreifenden Vertrieb seiner Ware ein. Die Integration der Verkaufsstellen - hat außerdem die Auswirkungen der Umstellung auf Neueröffnungen und Geschäftsbetrieb auf ein Minimum beschränkt und zu Effizienzsteigerungen im gesamten Unternehmen geführt.

Massimo Dell'Acqua, Geschäftsführer von Trussardi, sagt: "Dedagroup Stealth ist unübertroffen, was seine Erfahrung und sein Know-how in der Produktion und Verwaltung von Modemarken angeht. Sie haben uns die ideale Lösung geliefert, sowohl was ihre Software als auch ihre Kundenbetreuung angeht."

Luca Tonello, Verkaufsleiter bei Dedagroup Stealth, erläuterte: "Trussardis organisatorische Umgestaltung betrifft alle Geschäftsbereiche der Unternehmensgruppe. Daher war es entscheidend, dafür zu sorgen, dass die Unternehmensziele in Sachen Effizienz Wettbewerbsfähigkeit erreicht werden konnten und schnelleren Vermarktungsstrategien. Jetze auf einer einzigen Plattform ist Trussardi in der Lage, seine gesamte Produktkette - von der Fertigung bis zur Verkaufsstelle - einheitlich abzuwickeln und die Performance in allen Geschäftsbereichen zu steigern."

