Letzte Chance für den Besuch der didacta - Messe-Samstag im Zeichen der Familie

Der Messesamstag auf der didacta 2018 lockt mit Angeboten für die ganze Familie Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/13314 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Deutsche Messe AG Hannover" Bild-Infos Download

Hannover (ots) - Der letzte Messetag der didacta, Samstag, 24. Februar, steht noch einmal ganz im Zeichen der Familie bzw. der Eltern und Kinder: "Wie verändert die digitale Kommunikation der Jugendlichen die Schule?" - Auf diese Frage erhalten Besucher der didacta 2018 im Rahmen des Vortrags von Philippe Wampfler eine erste Antwort (11 bis 12 Uhr, Forum Bildung, Halle 12, Stand C45).

Der Samstag ist besonders der Kindertagespflege gewidmet und bietet zu diesem Thema zahlreiche Veranstaltungen an. Wer gerne mit seinen Kindern anreisen möchte, hat die Möglichkeit, die Kinderbetreuung des Betriebskindergartens "Hermes Kids" für Kinder von ein bis sechs Jahren zu nutzen (Weitere Informationen: www.didacta-hannover.de/de/anreise-aufenthalt/services/).

Die didacta 2018 wartet auch am letzten Messetag mit vielen Sehenswürdigkeiten auf, wie beispielsweise Spiel- und Lernzeug, Präsentationen von familienfreundlichen Lernorten (phaeno, Autostadt) und zahlreiches Lehr- und Lernmaterial für den schulischen und privaten Gebrauch.

Weil die nächste didacta erst wieder in drei Jahren in Hannover ausgerichtet wird, sollte die Chance genutzt werden, sie noch einmal am Messe-Samstag zu erleben.

Pressekontakt:



Andrea Staude

Pressesprecherin didacta

Tel.: +49 511 89-31015

E-Mail: andrea.staude@messe.de



Weitere Informationen und Fotos finden Sie unter

www.didacta-hannover.de/presseservice

Original-Content von: Deutsche Messe AG Hannover, übermittelt durch news aktuell