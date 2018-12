Das Buch "Krebs geheilt" von Frank Didszuleit erscheint Mitte Dezember / Ohne Bestrahlung und Chemotherapie besiegte Frank Didszuleit den Krebs. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/133125 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter... mehr Bild-Infos Download

Neuss (ots) - Frank Didszuleit, Organisator der mit über 41.000 Abonnenten größten deutschen Anti-Krebs-Community auf Facebook, hat sein erstes Buch veröffentlicht. 2012 erkrankte er mit 50 Jahren an Krebs - und entschied sich nach der Operation gegen weitere Behandlungen der Schulmedizin. Der IT-Manager aus München wurde nach einem kompletten Lebenswandel mit viel Bewegung und einer Ernährungsumstellung wieder gesund. Sein Buch "Krebs geheilt ohne Strahlen, ohne Chemo" erscheint Mitte Dezember. Es informiert Betroffene und deren Familien im Umgang mit der Krankheit und wie man mit natürlichen Alternativen selbst aktiv an einer Heilung mitwirken kann.

Heute, sechs Jahre nach der Krebsdiagnose im Jahr 2012, fühlt sich Frank Didszuleit so fit und gesund wie nie. Nach der Diagnose Tonsillenkarzinom - einem Tumor im Rachen - hatten die Schulmediziner ihm ohne die Strahlentherapie noch höchstens ein Jahr gegeben. Didszuleit entschied sich gegen die schädigenden Nebenwirkungen der Strahlentherapie. Mit viel Bewegung, einer umgestellten Ernährung und Meditation bekämpfte er die Krankheit. In seinem Buch "Krebs geheilt ohne Strahlen, ohne Chemo" gibt er Einblicke in sein Leben, seine Gefühle, den Weg seiner Heilung und sein erworbenes Wissen über Krebs. Seit einem Urlaub in Thailand lebt er nun seit sechs Jahren auf der Insel Phuket, mit einer neuen Familie und einer kleinen Tochter, die es ohne seine Krebserkrankung nicht geben würde.

Das Buch erscheint Mitte Dezember und ist erhältlich für 29,90 Euro bei Amazon, oder hier www.heilcamp.de/buch

"Heilcamp" in Thailand - Hilfe von Betroffenen für Betroffene Didszuleit hat in Thailand das "heilcamp" gegründet. Der dreitägige Kurs findet vier Mal jährlich auf der Insel Phuket statt und informiert über die Krankheit Krebs und mit welchen medizinischen und alternativen Möglichkeiten man eine Heilung unterstützen kann. Dabei werden die Vor- und Nachteile und die Risiken der schulmedizinischen sowie der alternativen Therapien aufgezeigt. Die Veranstaltung dient aber auch zum Austausch unter Betroffenen, die ihre eigenen Erfahrungen mit der Krankheit und den verschiedenen Heilungsansätzen gemacht haben. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Das Heilcamp beinhaltet keine Unterkunft.

Kontakt: www.heilcamp.de, Frank Didszuleit, Email: frank@didszuleit.de

Pressekontakt:

Schober PR

Doris Schober

Merkurstr. 10

D-41464 Neuss

Tel. 0049 2131 859144

Mob 0049 174 3425832

ds@schober-pr.de

www.schober-pr.de

Original-Content von: Heilcamp, übermittelt durch news aktuell