QNB Group: Finanzergebnisse für die ersten neun Monate zum 30. September 2019

Doha, Katar (ots/PRNewswire)

QNB Group, eine der führenden Banken im Nahen Osten, Afrika und Südostasien (MEASEA), gab ihre Ergebnisse für das 3. Quartal zum 30. September 2019 bekannt.

In den neun Monaten bis zum 30. September 2019 übertraf der Reingewinn 11,2 Mrd. QAR (3,1 Mrd. US-Dollar), was einem Anstieg von 4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die Bilanzsumme erreichte 912 Mrd. QAR (250 Mrd. US-Dollar), was einem Anstieg von 7 % gegenüber dem 30. September 2018 entspricht und den höchsten Wert darstellt, den der Konzern je erreicht hat.

Die Darlehen und Vorschüsse stiegen um 8 % auf 653 Mrd. QAR (179 Mrd. US-Dollar), was zum Anstieg der Bilanzsumme beitrug. Dies wurde hauptsächlich durch Kundeneinlagen finanziert, die um 7% stiegen und ab September 2018 663 Mrd. QAR (182 Mrd. US-Dollar) erreichten. Die starken Fähigkeiten der QNB im Bereich des Asset-Liability-Managements halfen der QNB-Gruppe, ihr Verhältnis von Darlehen zu Einlagen zum 30. September 2019 auf 98,6 % zu verbessern.

Das Verhältnis notierter Kredite zu Bruttokrediten betrug zum 30. September 2019 1,9 %, was auf das niedrigste Niveau unter den Finanzinstituten in der MEA-Region hindeutet und die hohe Qualität des Kreditbuchs der Gruppe und sein effektives Management des Kreditrisikos widerspiegelt. Zum 30. September 2019 erreichte der Konzern aufgrund seines konservativen Ansatzes in der Risikovorsorge einen Abdeckungsgrad von 104 %.

Die Capital Adequacy Ratio (CAR) der QNB-Gruppe lag zum 30. September 2019 mit 18,2 % über den regulatorischen Mindestanforderungen der Zentralbank von Katar und des Komitees von Basel.

Im September 2019 erhielt die QNB Group die behördlichen Genehmigungen der Hong Kong Monetary Authority (HKMA) zur Eröffnung einer Niederlassung in Hongkong, einem der globalen Finanzzentren der Welt. Die Niederlassung wird eine umfassende Palette von Bankprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen anbieten.

Die Expansion der QNB Group in Hongkong ist ein weiterer wichtiger Schritt in den internationalen Expansionsplänen der QNB Group, um ihre Wachstumsstrategie und Marktführerschaft in MEASEA zu unterstützen und sich in wettbewerbsintensiven Märkten zu etablieren.

Die QNB-Gruppe betreut einen Kundenstamm von 24 Millionen Menschen, die von 29.000 Mitarbeitern von mehr als 1.100 Standorten aus und durch 4.300 Geldautomaten unterstützt werden.

