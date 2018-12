AVS Verkehrssicherung erwirbt Traffics A/S

Kürten, Deutschland und Gadstrup, Dänemark (ots/PRNewswire) - AVS Verkehrssicherung (AVS), ein Portfoliounternehmen des Triton Fonds IV, hat Traffics A/S ("Traffics"), einen dänischen Anbieter im Bereich Baustellen- und Verkehrssicherungen mit Sitz in Gadstrup (Dänemark) erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Traffics A/S wurde im Jahr 2006 gegründet und bietet sowohl komplette Lösungen und Dienstleistungen als auch alle Art von Zubehör rund um den Bereich Baustellen- und Verkehrssicherungen. Zu den Kunden zählen neben Straßenbauunternehmen auch Gemeinden und staatliche Bauvorhaben in Dänemark.

"Mit Traffics verbindet uns eine langjährige und vertrauensvolle Geschäftsbeziehung. Gemeinsam können AVS und Traffics ihren Kunden im dänischen Markt ein umfangreiches Produkt- und Serviceportfolio bieten können, das höchsten Ansprüchen genügt", sagt Dirk Schönauer, Geschäftsführer AVS.

Über AVS Verkehrssicherung

AVS Verkehrssicherung ist ein führender Spezialanbieter für Verkehrssicherheitsdienstleistungen in Deutschland. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Kürten und bietet alle wesentlichen Dienstleistungen rund um Verkehrssicherheitsprojekte an. Diese reichen von der ersten Planung über Einholung von Genehmigungen bis hin zum kompletten Baustellenaufbau und Sicherheitsaspekten. AVS hat eine landesweite Präsenz mit 14 Standorten in ganz Deutschland und beschäftigt rund 600 Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.avs-verkehrssicherung.de

Über Triton

Die Triton Fonds investieren in mittelständische Unternehmen mit Sitz in Europa und unterstützen deren positive Entwicklung. Dabei konzentrieren sie sich auf Unternehmen in den Bereichen Industrie, Dienstleistungen und Konsumgüter/Gesundheitswesen.

Tritons Ziel ist es, seine Portfoliounternehmen langfristig durch partnerschaftliche Zusammenarbeit erfolgreich weiterzuentwickeln. Triton und seine Geschäftsführung streben danach, durch die nachhaltige Verbesserung operativer Prozesse und Strukturen positiven Wandel und Wachstum zu generieren. Momentan befinden sich 37 Unternehmen mit einem Umsatz von insgesamt rund 12,9 Mrd. Euro und rund 83.000 Mitarbeitern im Portfolio Tritons.

Die Triton Fonds werden von erfahrenen Investment-Professionals mit Sitz in Deutschland, Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, Italien, Großbritannien, den USA, China, Luxemburg und Jersey beraten.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.triton-partners.de

