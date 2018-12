Versicherungspartner von Vitality setzen sich ehrgeiziges Ziel: 100 Millionen Menschen um 20 % aktiver bis 2025

London (ots/PRNewswire) - Auf Grundlage der Ergebnisse der größten Studie zur Verhaltensänderung durch körperliche Aktivität haben sich Vitality und sein weltweites Netzwerk von Versicherungsgesellschaften kollektiv dazu verpflichtet, über die nächsten sieben Jahre Millionen Menschen zu besserer Gesundheit zu verhelfen. Dies steht in Einklang mit dem Globalen Aktionsplan zur Bewegungsförderung der Weltgesundheitsorganisation, mit dem die dramatische Zunahme von Zivilisationskrankheiten begegnet werden soll, die zum Teil auf mangelnde Bewegung zurückgehen.

Die Pressemitteilung im Multimediaformat finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/uk/8458751-vitality-insurers-people-more-active-2025/

Incentives and Physical Activity wurde vom führenden unabhängigen Forschungsinstitut RAND Europe durchgeführt und hat ergeben, dass Teilnehmer des Vitality Active Rewards with Apple Watch-Programms ihr Aktivitätsniveau um durchschnittlich 34 % steigerten. In der Studie wurde das Verhalten von mehr als 400.000 Menschen in GB, den USA und Afrika untersucht.

Adrian Gore, Chief Executive Officer von Discovery und Gründer von Vitality, präsentierte die Ergebnisse in London vor Führungspersönlichkeiten, Akademikern und politischen Entscheidungsträgern aus aller Welt. Bei der Studie wurden die Auswirkungen des Vitality Active Rewards with Apple Watch-Programms auf das langfristige körperliche Aktivitätsniveau der Teilnehmer untersucht. Folgende wichtige Erkenntnisse wurden gewonnen:

- Dauerhafte Steigerung des Aktivitätsniveaus von 4,8 extra Tagen pro Monat, was nach Schätzungen von Vitality eine um zwei Jahre längere Lebenserwartung bedeutet. - Das Aktivitätsniveau erhöhte sich bei allen Teilnehmern, unabhängig von Ort, Gesundheitszustand, Alter oder Geschlecht. - Gefährdete Teilnehmer mit einem hohen Body-Mass-Index (BMI) waren dabei am erfolgreichsten mit einer Steigerung des Aktivitätsniveaus von 200 % in den USA, 160 % in GB und 109 % in Südafrika. - Angesichts dieser nachhaltigen Steigerung des Aktivitätsniveaus geht Vitality davon aus, dass sich die Gesundheit der Teilnehmer innerhalb eines Jahres maßgeblich verbessert hat (Blutdruck, Cholesterin und kardiorespiratorische Fitness) und die Kosten für die Gesundheitsversorgung zurückgegangen sind.

"Diese richtungsweisenden Studie liefert wichtige Erkenntnisse darüber, welche Anreize Menschen dazu bewegen, ein gesünderes Leben zu führen", sagte Gore. "Dies ist von fundamentaler Bedeutung für Personen, die Versicherungsindustrie und die breitere Gesellschaft."

Vitality hat sich durch erfolgreiche Partnerschaften mit führenden Versicherungsgesellschaften und vorausdenkenden Arbeitgebern global positioniert. Zu diesen Partnern gehören AIA, Generali, John Hancock, Manulife, Ping An und Sumitomo Life, die sich ausnahmslos verpflichtet haben, bis 2025 das Aktivitätsniveau von 100 Millionen Menschen um 20 % zu steigern.

Weitere Informationen zu der Studie und dem Vitality-Netzwerk finden Sie hier.

Informationen zu Vitality

Vitality ist eine führende Plattform zur Verhaltensänderung. Sie nutzt die Macht von Anreizen, Daten und Verhaltensökonomie, um Menschen gesünder zu machen und die Qualität und den Schutz des Lebens zu verbessern. Die Vitality Group ist der Initiator des Vitality Shared-Value-Versicherungsmodells, welches sich das Leistungsspektrum von Discovery und dessen Netzwerk zunutze macht. Vitality wurde vor 20 Jahren von Discovery Limited gegründet, ein führender Finanzdienstleister, der an der Johannesburger Börse notiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.vitalitygroup.com.

Das Vitality Active Rewards with Apple Watch-Programm basiert auf einem facettenreichen Verhaltensforschungs-Toolkit und nutzt kurz- und langfristige Anreize wie Verlustaversion und Vorabfestlegung. Kurzfristige Anreize bewirken ein Gefühl der Unmittelbarkeit, wobei die Mitglieder jede Woche belohnt werden, wenn sie ihre Wochenziele erreichen. Gegen eine geringe vorab zu entrichtende Aktivierungsgebühr können Mitglieder ihre monatlichen Apple Watch-Raten komplett ausradieren, wenn sie ihre Bewegungsziele erreichen, einschließlich täglicher körperlicher Betätigung und aktiver Kalorienverbrennung. Die beiden Komponenten verstärken sich gegenseitig, und es entsteht ein Ökosystem der Verhaltensänderung.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/792822/Adrian_Gore.jpg )

Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8458751-vitality-insurers-people-more-active-2025/

Pressekontakt:

Für weitere Informationen

Sie sich bitte an: Cheryl Jacobs

Cheryl.jacobs@vitalitygroup.com +1-847-903-1663. Felicity Hudson

FelicityH@discovery.co.za +27-71-680-0234

Original-Content von: Vitality, übermittelt durch news aktuell