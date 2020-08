WuXi Biologics

WuXi Vaccines ernennt Jian Dong zum Geschäftsführer

Shanghai und Dundalk, Irland (ots/PRNewswire)

WuXi Vaccines, ein international führendes Unternehmen mit erstklassigen Kapazitäten der Contract Development und Manufacturing Organization (CDMO, Vertragsentwicklung und Herstellungorganisation) für Impfstoffe, freut sich, die Ernennung von Jian Dong zum Chief Executive Officer (CEO) bekannt zu geben. WuXi Vaccines ist ein Joint Venture aus WuXi Biologics und dem in Shanghai ansässigen Hile Bio-Technology.

"Wir sind über die Ernennung von Jian sehr erfreut. Er ist eine hoch angesehene Führungskraft mit über 30 Jahren biopharmazeutischer Erfahrung, einschließlich der Herstellung von Impfstoffen, der Prozessentwicklung sowie dem Design, Bau, der Qualifizierung und Betriebsverwaltung von cGMP-Werken," sagt Dr. Chris Chen, Vorstandsvorsitzender von WuXi Vaccines. "Wir haben volles Vertrauen, dass Jian das Unternehmen mit dem Ziel des Aufbaus eines globalen Systems von höchster Qualität mit hervorragender CDMP-Kapazität für Impfstoffe leiten wird. Unter der Zielsetzung einer beschleunigten, neu konzipierten Impfstoffentwicklung und -herstellung kann WuXi Vaccines einen erheblichen Beitrag zur schnelleren Impfstoffentwicklung und zur Gewährleistung einer robusten Lieferkette leisten."

"Ich bin von der Chance, WuXi Vaccines zu leiten, begeistert. Durch die Nutzung unserer stabilen Kapazitäten und Technologie auf dem neuesten Stand ist das Unternehmen in der Lage, seine bemerkenswerte Präsenz in der Impfstoffbranche zu steigern, um globale Partner zu stützen und Patienten weltweit zu helfen," sagt Jian Dong.

Jian Dong stieß 2014 zu WuXi Biologics und war seit 2015 verantwortlich für die globale biopharmazeutische Produktion, das globale Engineering und den Gesamtbetrieb am Standort Wuxi. Unter der hervorragenden Leitung von Jian Dong wurde der Standort Wuxi zum ersten GMP Drug-Substance- (DS) und Drug-Product- (DP) Werk biologischer Präparate in China, das von sowohl der US-amerikanischen FDA als auch der EMA zertifiziert wurde. Vor seiner Zeit bei WuXi Biologics verbrachte Jian Dong mehrere Jahrzehnte in verschiedenen Rollen mit steigender Verantwortung bei Eli Lilly & Co. in den USA, bei Shanghai United Cell Biotechnology sowie Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. Dank seiner weitreichenden Erfahrung in der Impfstoffherstellung und Werksqualifikation trug er in hohem Maße zum technischen Transfer und zur großangelegten kommerziellen Produktion von rekombinantem Impfstoff gegen Hepatitis B in China bei.

Im Februar konnte WuXi Vaccines die Installation eines Modular-Labors seines Impfstoffherstellungswerks in Irland abschließen, ein beachtlicher Meilenstein seit Bekanntgabe der Investition in Höhe von 240 Millionen USD im November letzten Jahres. Der Bau des Werks wird reibungslos fortgesetzt, sodass das integrierte Impfstoffherstellungswerk erwartungsgemäß 2021 in Betrieb genommen werden kann.

Informationen zu WuXi Vaccines

WuXi Vaccines ist ein Joint Venture von WuXi Biologics (Börsenkürzel: 2269.HK) und dem in Shanghai ansässigen Hile Bio-Technology (Börsenkürzel: 603718.SH). Das Geschäftsmodell von WuXi Vaccines sieht den Bau integrierter erstklassiger Plattformen und des Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) Modells vor, damit internationale Unternehmen Impfstoffe entwickeln und herstellen können.

