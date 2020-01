WuXi Biologics

WuXi Biologics und Bayer schließen Übernahmevertrag für eine Arzneimittelproduktionsanlage in Deutschland ab

Shanghai, China und Leverkusen, Deutschland (ots/PRNewswire)

- Erste Arzneimittelproduktionsanlage in Europa zur Ergänzung der bestehenden kommerziellen Produktionskapazitäten von WuXi Biologics - WuXi Biologics wird Back-up-Hersteller für Kovaltry(TM) von Bayer

WuXi Biologics ("WuXi Bio") (2269.HK), ein Unternehmen mit einer weltweit führenden Open-Access-Technologieplattform für die Entdeckung, Entwicklung und Herstellung von Biologika, und Bayer gaben gemeinsam das Eingehen einer Vereinbarung zur Übernahme des Betriebs einer der Produktionsanlagen für Arzneimittelendprodukte von Bayer in Leverkusen und den Kauf der dazugehörigen Ausrüstung in Verbindung mit einem langfristigen Mietvertrag für das Gebäude durch die WuXi Biologics Germany GmbH bekannt.

Auf der Grundlage eines noch auszuhandelnden Produktionsvertrages soll die Anlage von WuXi Biologics betrieben werden und als Back-up-Standort für die Herstellung des Endprodukts Kovaltry(TM), ein Arzneimittel das den humanen rekombinanten Blutgerinnungsfaktor VIII enthält, dienen. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen in den kommenden Monaten erwartet. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.

"Wir freuen uns, diesen Übernahmevertrag mit Bayer zu unterzeichnen, der uns einen schnellen Zugang zu qualitativ hochwertigen Arzneimittelproduktionskapazitäten und -möglichkeiten gibt", sagte Dr. Chris Chen, CEO von WuXi Biologics. "Unser Geschäft in der EU, den USA und China ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Diese zusätzliche Arzneimittelproduktionsanlage bestätigt unser Engagement im Rahmen unserer unternehmenseigenen Strategie 'Global Dual Sourcing'. WuXi Biologics wird seine weltweiten Kapazitäten weiter ausbauen und globalen Partnern ein robustes und hochwertiges Lieferketten-Netzwerk zum Nutzen der Patienten weltweit zur Verfügung stellen."

Informationen zu Bayer

Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen unter www.bayer.de.

Informationen zu WuXi Biologics

WuXi Biologics (Börsenkürzel: 2269.HK), ein an der Hongkonger Börse notiertes Unternehmen, ist eine weltweit führende Open-Access-Technologieplattform für Biologika, die End-to-End-Lösungen bietet, mit denen Organisationen Biologika vom Konzept bis zur kommerziellen Fertigung erforschen, entwickeln und herstellen können. Unsere Unternehmensgeschichte und unsere Erfolge sind Beleg unseres Engagements, unseren Kunden aus der ganzen Welt ein echtes Dienstangebot aus einer Hand und umfassende Wertschöpfung anzubieten. Zum 30. Juni 2019 existierten insgesamt 224 integrierte Projekte, darunter 106 Projekte in der vorklinischen Entwicklungsphase, 102 Projekte in der Frühphase (Phase I und II) der klinischen Entwicklung, 15 Projekte in der Spätphase (Phase III) der Entwicklung und ein Projekt in der kommerziellen Fertigung. Mit einer bis 2022 erwarteten geschätzten Gesamtkapazität der biopharmazeutischen Produktion von über 280.000 Litern in China, Irland, Singapur und den USA werden wir unseren Bioproduktionspartnern ein robustes und erstklassiges globales Supply-Chain-Netzwerk bieten. Weitere Informationen zu WuXi Biologics finden Sie unter www.wuxibiologics.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1077724/WuXi_Biologics.jpg

Pressekontakt:

WuXi Biologics

Jia Li

phone +86 (21) 2066 4528

E-Mail: li_jia0102@wuxiapptec.com

Original-Content von: WuXi Biologics, übermittelt durch news aktuell