Adjust gibt Übernahme von US- Technologieunternehmen Acquired.io bekannt

San Francisco und Berlin (ots/PRNewswire) - Führender Anbieter im Bereich Mobile Measurement und Fraud Prevention setzt neue Maßstäbe in puncto Multi-Channel-Kampagnenmanagement

Adjust, der weltweit führende Anbieter im Bereich Mobile Measurement und Fraud Prevention, hat heute den Abschluss der endgültigen Vereinbarung zur Übernahme der führenden Datenaggregations-Plattform Acquired.io bekannt gegeben. Die umfassende SaaS-Lösung automatisiert und vereinfacht Multi-Channel-Kampagnenmanagement für die Akquise mobiler Nutzer.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/793068/Adjust_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/793067/Adjust_Acquired_io_Acquisition.jpg )

Adjust finanziert die Übernahme von Acquired.io durch Barmittel aus in der Bilanz verzeichneten Gewinne und plant weitere Investitionen zur vollständigen Integration der Acquired.io-Technologie in die Mobile Measurement Plattform von Adjust. Das integrierte Produkt wird in der zweiten Jahreshälfte 2019 verfügbar sein.

Das Tech-Unternehmen Acquired.io wurde 2016 von Andrey Kazakov und Max Gannutin in San Francisco gegründet und automatisiert das Multi-Channel-Kampagnenmanagement, um wiederkehrende Arbeitsabläufe deutlich zu reduzieren. Das schafft Marketing-Teams den nötigen Raum, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren - die Kampagnenoptimierung zur Verbesserung des Return on Investments (ROI).

"Diese Übernahme bringt nicht nur technologische Synergien und eine komplementäre Kundenbasis mit sich, sondern trägt auch zu unserem Ziel bei, die Geschäfte unserer Kunden zu erweitern und neue Märkte zu erschließen," sagte Christian Henschel, Co-Founder und CEO von Adjust.

Seit 2015 ist die Anzahl verfügbarer Nutzerakquisitionskanäle global stark gestiegen. Marketing-Manager müssen dutzende von mobilen Werbekanälen gleichzeitig bedienen - jeder Kanal verfügt dabei über einen individuellen Satz von manuellen und sich wiederholenden Operationen, die die Datenaggregations-Plattform von Acquired.io automatisiert.

"Marketer müssen heute mehrere Dashboards verwenden, um ein ganzheitliches Verständnis ihrer Marketingaktivitäten zu erhalten. Sie stehen vor der Herausforderung, alle Daten zusammenzuführen, sie zu analysieren und entsprechende Maßnahmen abzuleiten. Das Ganze ist nicht nur kostspielig, kompliziert und repetitiv, sondern vor allem zeitaufwändig," so Henschel. "Wir werden die Technologie in unsere Plattform integrieren und unsere Tech-Abteilung mit dem hochqualifizierten Developer-Team von Acquired.io auf mehr als 100 Spezialisten erweitern."

Die Übernahme folgt auf die Marktexpansion von Adjust nach Indien in diesem Sommer und nach China's Inlandsmarkt im vergangenen Jahr. Darüber hinaus stärkt es die globale Präsenz von Adjust und erweitert die Vision des Unternehmens, die Marketingaktivitäten der Werbetreibenden zu vereinheitlichen und seinen globalen Kunden die besten Lösungen anzubieten.

"Unsere Entscheidung, mit Adjust zu fusionieren, wurde von vielen Faktoren beeinflusst. Zum einen aufgrund der Kundennachfrage, aber auch weil wir auf der Suche nach einem geeigneten Partner waren, mit dem wir mit ein einzigartige, marktführende Produktsuite entwickeln können", kommentierte Andrey Kazakov, Co-Founder und CEO von Acquired.io. "Wir sind überzeugt, dass Adjust weltweit die vollständigste und präziseste Lösung für Mobile Measurement zu bieten hat, und sind stolz darauf, Teil eines derart wachstumsstarken und international erfolgreichen Unternehmens zu werden."

Derzeit verfügt Adjust über 15 Niederlassungen weltweit. Seit 2013 hat das Unternehmen seinen Umsatz alle zwei Jahre mehr als verdoppelt und ist auf 300 Mitarbeiter bei nachhaltiger Rentabilität gewachsen.

Über Adjust

Adjust ist der global führende Anbieter im Bereich Mobile Measurement und Fraud Prevention. Das Berliner Unternehmen stellt weltweit höchst qualitative Analyse-, Mess- und Fraud Prevention-Lösungen für App Marketer bereit und ermöglicht ihnen schnellere, smartere Entscheidungen zu treffen. Mit Adjusts Open-Source SDK können App Marketer Nutzerverhalten, User-Acquisition, Marketing ROIs, User-Lifetime-Kohorten und weiteres messen und analysieren. Mit der Fraud Prevention Suite hält Adjusts Plattform Datensätze proaktiv sauber, verifiziert In-App-Käufe in Echtzeit und stellt ein vereinfachtes Reporting mit verständlichen, verfolgbaren sowie vergleichbaren Metriken zur Verfügung. Adjust ist Marketing Partner aller führenden Marketing Plattformen, einschließlich Facebook, Google, Snap, Twitter, Line, und WeChat. Insgesamt haben mehr als 25.000 Apps die Produktlösungen von Adjust integriert, um ihre Performance zu verbessern.

Seit der Gründung im Jahr 2012 hat Adjust heute globale Niederlassungen in Berlin, New York, San Francisco, Sao Paulo, Paris, London, Moskau, Istanbul, Seoul, Shanghai, Peking, Tokio, Mumbai und Singapur.

Adjust ist das einzige Mobile Analyse Unternehmen, das die strikten EU Datenschutz- und Compliance-Standards einhalten kann. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website: http://www.adjust.com .

Über Acquired.io

Acquired.io ist die "Kommandozentrale" in puncto User-Acquisition für mobile Apps. Das Unternehmen ermöglicht es Werbetreibenden, sämtliche relevanten Daten zu ihren Apps in einer zentralen Umgebung zu analysieren, um anschließend gezielte Maßnahmen zu ergreifen. Das Unternehmen bietet User-Acquisition-Teams, ein zentrales Dashboard für die Verwaltung all ihrer Kanäle, die Budgetvergabe, das Erstellen von Automatisierungsregeln für Entscheidungsprozesse und noch vieles mehr. Darüber hinaus automatisiert und vereinfacht das Produkt die alltäglichen Aufgaben, indem es den manuellen Arbeitsaufwand reduziert - so können die User-Acquisition-Teams sich auf die Optimierung der Marketingkampagnen konzentrieren. Das Unternehmen wurde von Andrey Kazakov und Max Gannutin (Gründer der später von App Annie übernommenen Firma AppScotch) gegründet. Der Unternehmenssitz von Acquired.io befindet sich in Foster City, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.acquired.io.

Pressekontakt:

informationen:

Lennart Dannenberg

Head of PR bei Adjust

E-Mail-Adresse: lennart@adjust.com oder pr@adjust.com

Tel.: +49-162-248-3472



Original-Content von: Adjust GmbH, übermittelt durch news aktuell