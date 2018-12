Prof. Dr. Dirk Sander in den Vorstand des Bundesverbands Neurologische Rehabilitation berufen

Tutzing/München (ots) - Große Ehre für Prof. Dr. Dirk Sander: Der Chefarzt der Neurologie an den Benedictus Krankenhäusern Tutzing und Feldafing wurde als Vertreter der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft jetzt in den erweiterten Vorstand des Bundesverbands Neurologische Rehabilitation berufen. Damit wird seine Leistung insbesondere in der Schlaganfall-Forschung gewürdigt.

Prof. Sander verfügt über eine bemerkenswerte Expertise rund um den Schlaganfall. Seit über 20 Jahren ist der Neurologe auf diesem Gebiet tätig. Zudem habilitierte er 1999 auf diesem Gebiet. Darüber hinaus ist Prof. Sander federführender Autor vieler Leitlinien wie z.B. der aktuellen über "Transiente globale Amnesie, eine vorübergehende Störung des Gedächtnisses. Leitlinien sind systematisch entwickelte Standards für Ärzte zur Unterstützung bei der Entscheidungsfindung.

Mit der Berufung in den Vorstand profitieren vor allem Kollegen und Patienten in den Benedictus Krankenhäusern Tutzing und Feldafing. So kann Prof. Sander die Interessen der neurologischen Rehabilitation an geeigneter Stelle einbringen und forcieren.

Geschäftsführer Dr. Simon Machnik gratuliert Sander: "Die Berufung stellt eine große Auszeichnung dar und unterstreicht vor allem seine Expertise im Bereich der Schlaganfall-Versorgung und neurologischen Rehabilitation."

Die übergreifende Kompetenz des Neurozentrums am Starnberger See - mit den Standorten Tutzing und Feldafing - bei der Versorgung von Schlaganfällen ist vor allem auf Sander zurückzuführen. So hat er in Tutzing die erste regionale Stroke Unit aufgebaut, die 2018 zertifiziert wurde. Im Landkreis Starnberg ist sie die einzig neurologisch geführte Abteilung speziell für Schlaganfall-Patienten. Mit der im Nachbarort angegliederten Früh- und weiterführenden Rehabilitation ist für die Patienten eine geschlossene Behandlungskette durch dieselben Ärzte und Therapeuten gewährleistet.

Prof. Dr. Dirk Sander: "Ich freue mich über die Berufung und sehe das als Motivation für unser gesamtes Team und als Bestätigung unserer Anstrengungen."

