Wettbasis - der EM-Wissens Hub: Dänemark-Legende Flemming Povlsen zum Achtelfinal-Spiel

Die Europameisterschaft 2024 ist im vollen Gange und das EM-Wissens Hub auf Wettbasis.com navigiert Fans mit umfassenden Analysen, Spiel-Prognosen und Expertenwissen sicher durch das Turnier.

An jedem Spieltag frischer Content

An jedem Spieltag der Europameisterschaft stehen Guido Buchwald und die ehemalige Nationalspielerin Turid Knaak an der Seite von Sportkommentator Carsten Fuß und Wettexperte Marcel Niesner, um die Leistung der Mannschaften zu besprechen. Die Show geht auf dem Wettbasis-YouTube-Kanal online ( https://www.youtube.com/c/wettbasis/) und greift auf die Expertise weiterer namhafter Gäste, wie Stefan Maierhofer, Gabor Kiraly oder Stephane Chapuisat zurück. Darüber hinaus fängt Baller-League- und Reality-TV-Star Max Wilschrey die vielfältigen Emotionen der Fans teilnehmender Nationen mit exklusiven Straßenumfragen ein.

Flemming Povlsen zum Zusammentreffen mit Dänemark

Guido Buchwald und Flemming Povlsen standen sich einst im EM-Finale 1992 gegenüber und nun erneut in der Vorschau auf das Spiel am Samstag. Flemming Povlsen über die Schwächen im deutschen Team:

"Wir haben gesehen, dass die Deutschen im Spielaufbau ihre Probleme haben mit Tah und Rüdiger. Die spielen wahrscheinlich nicht, da kommen neue, vielleicht etwas nervösere Jungs rein. Also da müssen wir erst mal schauen, was Anton kann, was Schlotterbeck kann. Schlotterbeck hat ja auch Probleme gehabt, den Ball zum richtigen Zeitpunkt zu spielen. Und ich glaube, das könnte schon ein Schlüssel [für die dänische Mannschaft] sein."

Das vollständige Interview ist auf der Website und dem YouTube-Kanal verfügbar: https://www.wettbasis.com/sportwetten-news/flemming-povlsen-buchwald-ger-den.

