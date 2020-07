Wettbasis

Instagram-Check: Dieser Top-Torschütze konnte die meisten Follower gewinnen

Wien (ots)

- Wettbasis vergleicht, welcher Fußballer in der vergangenen Saison die meisten Instagram-Follower sammeln konnte - Timo Werner mit dem höchsten prozentualen Zuwachs - Thomas Müller postet am meisten

Auch für Fußballer wird die Präsenz auf sozialen Netzwerken immer wichtiger. Neben Werbeverträgen können sie dort mit ihren Fans interagieren - in Zeiten von Corona und dem für lange Zeit gestoppten Spielbetrieb eine willkommene Abwechslung. Welcher der 30 Top-Torschützen in den letzten Monaten die meisten Instagram-Follower hinzugewinnen konnte, hat nun die Informationsplattform Wettbasis (www.wettbasis.com) analysiert. Dafür wurden für die 30 Spieler mit den meisten Toren in der Bundesligasaison 19/20 die Follower auf Instagram und die Anzahl der geposteten Beiträge von November 2019 und Juli 2020 verglichen.

Dieser Torschütze ist auf Social Media am beliebtesten

Mit einem Zuwachs von rund 2,3 Millionen Fans konnte der BVB-Star Jadon Sancho von allen 30 untersuchten Torschützen die meisten neuen Follower auf seinem Instagram-Account verbuchen (insgesamt 4,5 Millionen Follower). Knapp dahinter platziert sich der Bayern-Torjäger Robert Lewandowski mit einem Plus von 2,2 Millionen Followern. Der dritte Platz geht ebenfalls an einen Profi des FC Bayern München: 1,1 Millionen Fans auf Instagram konnte Philippe Coutinho seit November dazugewinnen.

Der Fußball-Profi mit dem größten prozentualen Followerzuwachs

Um 176 Prozent konnte der Top-Torschütze von RB Leipzig und baldige Profi beim FC Chelsea, Timo Werner, in dieser Saison seine Followerzahlen erhöhen: Hatte er im November nur 523.000 Fans auf Instagram, waren es im Juli bereits 1,4 Millionen. Dies entspricht einem Plus von rund 900.000 Followern. Auch Bayer 04 Leverkusen-Profi Kai Harvertz konnte eine Followersteigerung um 137 Prozent verzeichnen. Auf dem dritten Rang liegt Jadon Sancho mit einem Zuwachs an Instagram-Followern in Höhe von 103 Prozent.

Dagegen verlor Andrej Kramaric von der TSG 1899 Hoffenheim rund 3 Prozent seiner Follower. Auch Werder Bremens Torschütze Yuya Osako entfolgten rund 2 Prozent seiner Fans auf Instagram.

Bayern-Profis posten am meisten

Insgesamt 156 Beiträge hat Thomas Müller im Zeitraum von November bis Juli gepostet. Damit ist er der aktivste Top-Torschütze auf Instagram. Auch Thomas Müllers Mannschaftskollegen Robert Lewandowski und Philippe Coutinho teilen fleißig Fotos und Videos aus ihrem Leben: 108 bzw. 87 Beiträge posteten sie auf Instagram.

Währenddessen verwendeten einige Fußballprofis die Zeit der Corona bedingten Spielpause zum Entschlacken ihres Instagram-Profils. So verzeichnet der Account des FC Augsburg-Spielers Philipp Max 162 Beiträge weniger als noch im November. Bayern-Star Serge Gnabry löschte ebenfalls 51 Fotos und Videos von seinem Account. Auch Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach entfernte 35 Beiträge von Instagram.

Die gesamten Ergebnisse der Untersuchung können Sie hier einsehen:

www.wettbasis.com/sportwetten-news/instagram-check

Über Wettbasis

Wettbasis (www.wettbasis.com) ist die führende Informationsplattform für Sportwetten in Deutschland. Auf der Website werden täglich detaillierte Analysen, Statistiken, Anbietervergleiche und Wetttipps veröffentlicht, um Sportbegeisterte mit dem nötigen Know-How für ihre Tipps zu versorgen. Das Unternehmen wurde 2002 in Wien gegründet und wird von Jesper Søgaard geleitet. Wettbasis ist Teil des weltweit führenden Entwicklers für Informationsseiten in der iGaming-Industrie, Better Collective (www.bettercollective.com). Von 420 Better Collective Mitarbeitern sind 18 am Standort in Wien beschäftigt.

Pressekontakt:

Luisa Lindenthal I luisa.lindenthal@tonka-pr.com I 030.403647.613

Original-Content von: Wettbasis, übermittelt durch news aktuell