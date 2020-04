Wettbasis

The Masked Singer: Diesen Sieger sehen die Buchmacher

Wien (ots)

- Informationsplattform Wettbasis ermittelt die Gewinnchancen für die "The Masked Singer" Charaktere bei den Buchmachern - Gewinnt das Faultier?

Nach Wochen des Rätselratens, welche Prominenten hinter den Verkleidungen stecken, findet diese Woche das Finale von "The Masked Singer" statt. In der Musikshow treten Prominente in Ganzkörperkostümen gegeneinander an. Anlässlich dazu hat die Informationsplattform Wettbasis (www.wettbasis.com) ermittelt, welcher Charakter bei den Buchmachern die besten Chancen auf den Sieg hat. Dafür wurden die durchschnittlichen Quoten von mehreren Anbietern berechnet.

Der Favorit auf den Gewinn

Von den vier Finalisten steht das Faultier bei den Buchmachern für den Gewinn der Sendung am höchsten im Kurs: Seine Quote beträgt im Schnitt 1,3. Gewinnt der als relaxtes Faultier verkleidete Prominente, zahlen die Buchmacher die geringsten Gewinne aus - somit ist seine Chancen auf einen Sieg am wahrscheinlichsten.

Auch dem Drachen räumen die Buchmacher vergleichsweise hohe Chancen auf den Sieg ein. Die Quote dieses Charakters liegt bei 4,7 und demnach auf Platz zwei hinter dem Faultier.

Wer bekommt die Holzmedaille?

Der süße Hase hat von den vier verbliebenen Teilnehmern laut Wettquoten die geringste Chance auf einen Sieg. 13,0 beträgt die durchschnittliche Quote des Prominenten hinter der Maskierung mit den Schlappohren und Blumenkleid. Sein Gewinn wird demnach als am unwahrscheinlichsten angesehen. Auch die Aussichten des flauschigen Wuschel auf den Sieg der zweiten Staffel sind nicht besonders rosig: Mit einer durchschnittlichen Quote von 9,8 belegt er den dritten Platz des Rankings.

Alle Informationen zu den Quoten finden Sie hier:

www.wettbasis.com/sportwetten-news/the-masked-singer-wettquoten

Über Wettbasis

Wettbasis (www.wettbasis.com) ist die führende Informationsplattform für Sportwetten in Deutschland. Auf der Website werden täglich detaillierte Analysen, Statistiken, Anbietervergleiche und Wetttipps veröffentlicht, um Sportbegeisterte mit dem nötigen Know-How für ihre Tipps zu versorgen. Das Unternehmen wurde 2002 in Wien gegründet und wird von Jesper Søgaard geleitet. Wettbasis ist Teil des weltweit führenden Entwicklers für Informationsseiten in der iGaming-Industrie, Better Collective (www.bettercollective.com). Von 420 Better Collective Mitarbeitern sind 18 am Standort in Wien beschäftigt.

Pressekontakt:

Luisa Lindenthal I luisa.lindenthal@tonka-pr.com I 030.403647.613

Original-Content von: Wettbasis, übermittelt durch news aktuell