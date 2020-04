Wettbasis

Let's Dance: Laut Buchmacher tanzt sich dieser Promi zum Gewinn

Wien (ots)

- Wettbasis ermittelt die Wettquoten für die Tanzshow "Let's Dance" - Lili Paul-Roncalli hat die besten Chancen auf den Sieg - Martin Klempnow mit den höchsten Quoten

Auch diesen Freitag liefern sich Promis in der Fernsehsendung "Let's Dance" wieder ein Tanzduell. Anlässlich dessen hat die Informationsplattform Wettbasis (www.wettbasis.com) ermittelt, welcher der sieben verbliebenen Kandidaten laut Buchmacher die besten Chancen auf den Gewinn der Show hat. Dafür wurde die durchschnittliche Quote von zwei Wettanbietern berechnet.

Diese Promis haben die besten Aussichten auf den Sieg

Der Österreicherin Lili Paul-Roncalli werden die höchsten Chancen auf einen Gewinn der Sendung prognostiziert - ihre Quote liegt bei 1,85 und ihr Sieg wird somit am wahrscheinlichsten angesehen. Im Fall ihres Triumphs zahlen die Buchmacher demnach am wenigsten Geld aus. Den zweiten Platz belegt belegt Schauspieler Tijan Njie mit einer Quote von 3,75.

Mit einigem Abstand folgen Moritz Hans und Luca Hänni. Die Quoten des Sportkletterers sowie des einstigen DSDS-Gewinners liegen bei 6,50 bzw. 8,50. Damit belegen sie den dritten bzw. vierten Platz des Rankings.

Diesen Prominenten trauen die Buchmacher nur wenig zu

Am schlechtesten von den sieben verbliebenen Teilnehmern stehen die Chancen auf einen Gewinn der Fernsehsendung für Martin Klempnow: Seine Quote ist mit 200 am höchsten. Mit der niedrigsten Gewinnwahrscheinlichkeit landet der Schauspieler somit auf dem letzten Platz des Rankings. Auch für Ilka Bessin sind die Aussichten auf ein Gewinn der Show nicht sehr rosig: Mit einer Quote von 100 landet die einstige Cindy von Marzahn auf dem vorletzten Platz des Rankings.

Den drittletzten Platz des Rankings belegt Laura Müller. Ihre Quote beträgt 25, demnach schätzen die Buchmacher den Gewinn der Wendler-Freundin als nicht sehr wahrscheinlich ein.

Alle Informationen zu den Quoten finden Sie hier:

www.wettbasis.com/sportwetten-news/lets-dance-wettquoten

Über Wettbasis

Wettbasis (www.wettbasis.com) ist die führende Informationsplattform für Sportwetten in Deutschland. Auf der Website werden täglich detaillierte Analysen, Statistiken, Anbietervergleiche und Wetttipps veröffentlicht, um Sportbegeisterte mit dem nötigen Know-How für ihre Tipps zu versorgen. Das Unternehmen wurde 2002 in Wien gegründet und wird von Jesper Søgaard geleitet. Wettbasis ist Teil des weltweit führenden Entwicklers für Informationsseiten in der iGaming-Industrie, Better Collective (www.bettercollective.com). Von 420 Better Collective Mitarbeitern sind 18 am Standort in Wien beschäftigt.

Pressekontakt:

Luisa Lindenthal I luisa.lindenthal@tonka-pr.com I 030.403647.613

Original-Content von: Wettbasis, übermittelt durch news aktuell