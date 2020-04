Wettbasis

The Masked Singer: Dieser Charakter fliegt laut Buchmachern heute aus der Show

- Informationsplattform Wettbasis ermittelt die Gewinnchancen für die "The Masked Singer" Charaktere bei den Buchmachern - Überstehen Chamäleon und Hase Folge vier? - Buchmacher rechnen Faultier die höchsten Chancen zu

Nach einer zweiwöchigen Pause kehrt "The Masked Singer" wieder zurück auf die deutschen Bildschirme. In der Musikshow treten Prominente in Ganzkörperkostümen gegeneinander an. Die Zuschauer können über die Performances abstimmen und zugleich rätseln, welcher Prominente sich hinter den Verkleidungen befinden. Anlässlich dessen hat die Informationsplattform Wettbasis (www.wettbasis.com) ermittelt, welcher Charakter in Folge vier laut Buchmacher die Sendung verlassen muss und wer die besten Chancen auf den Sieg der gesamten Show hat.

Verlässt dieser Charakter als nächstes die Show?

Das funkelnde Chamäleon und der süße Hase haben von den sechs verbliebenen Teilnehmern laut Wettquoten die geringste Chance auf einen Sieg. 2,7 beträgt die Quote der beiden Prominenten auf einen Rauswurf in Folge vier. Die Eliminierung von Hase und Chamäleon wird demnach als am wahrscheinlichsten angesehen. Der Roboter ist laut Buchmacher vom Siegertreppchen ebenso weit entfernt: Seine Quote für eine heutige Eliminierung liegt bei 4,5.

Damit prophezeien die Buchmacher einen möglichen Rauswurf des Chamäleons, des Hasen mit den langen Schlappohren oder des metallischen Roboters in dieser Folge. Bereits in der vergangen Episode standen der Hase und das Chamäleon auf der Kippe und befanden sich kurz vor dem Rauswurf. Zudem lagen die Buchmacher in Folge drei mit ihren Quoten richtig: Sie sagten die Demaskierung der Göttin voraus.

Die Favoriten auf den Gewinn von Folge vier

Das Wuschel steht bei den Buchmachern für den Gewinn von Folge vier am höchsten im Kurs: Seine Quote auf den Rauswurf in dieser Folge liegt bei 19. Wird der als flauschiger Wuschel verkleidete Prominenten eliminiert, zahlen die Buchmacher die höchsten Gewinne aus - somit wird sein Rauswurf als am unwahrscheinlichsten bewertet.

Auch dem Drachen und dem Faultier räumen die Buchmacher vergleichsweise hohe Chancen auf den Sieg der Folge ein. Die Quote der beiden Charaktere für einen Rauswurf liegt bei 15 und ist demnach dicht vor von dem des flauschigen Wuschels.

Dieser Charakter gewinnt die Staffel

Zwar sehen die Buchmacher für den Gewinn von Folge vier das Wuschel vorne, bei den Quoten auf den Sieg der Staffel hat jedoch das Faultier die Nase vorne: Seine Quote auf den Gewinn der Show liegt bei 2,3. Im Falle seines Erfolges würde bei dieser Wette am wenigsten Geld ausgezahlt werden. Den zweiten Platz teilen sich nach derzeitigem Stand Wuschel und Drache. Die Quoten der beiden auf den Gesamtsieg befinden sich bei 3,75.

Deutlich schlechter stehen dagegen die Chancen für den Roboter, dessen Quote 10 beträgt. Am unwahrscheinlichsten ist laut Buchmachern der Gewinn des Hasen bzw. Chamäleon - ihre Quoten sind mit je 12 von allen verbliebenen Teilnehmern am höchsten.

Alle Informationen zu den Quoten finden Sie hier: www.wettbasis.com/sportwetten-news/the-masked-singer-show-4-wird-das-chamaeleon-enthuellt

Über Wettbasis

Wettbasis (www.wettbasis.com) ist die führende Informationsplattform für Sportwetten in Deutschland. Auf der Website werden täglich detaillierte Analysen, Statistiken, Anbietervergleiche und Wetttipps veröffentlicht, um Sportbegeisterte mit dem nötigen Know-How für ihre Tipps zu versorgen. Das Unternehmen wurde 2002 in Wien gegründet und wird von Jesper Søgaard geleitet. Wettbasis ist Teil des weltweit führenden Entwicklers für Informationsseiten in der iGaming-Industrie, Better Collective (www.bettercollective.com). Von 420 Better Collective Mitarbeitern sind 18 am Standort in Wien beschäftigt.

