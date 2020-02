Wettbasis

Oscars 2020: Das sind die Favoriten der Buchmacher

Wien (ots)

- Wettbasis analysiert die Quoten für die Oscar-Verleihung - 1917 ist der Favorit in der Kategorie "Bester Film" - Joaquin Phoenix und Renée Zellweger sind Favoriten für beste Hauptdarsteller

Am Abend des 9. Februars werden in Los Angeles zum 92. Mal die Oscars verliehen. Anlässlich dessen hat die Informationsplattform Wettbasis (www.wettbasis.com) analysiert, wen die Buchmacher in den Kategorien "Bester Film", "Bester Hauptdarsteller", "Beste Hauptdarstellerin", "Bester Nebendarsteller", "Beste Nebendarstellerin" und "Beste Regie" als Favoriten einschätzen. Dafür hat Wettbasis die Durchschnittsquoten von fünf der größten Wettanbieter in Deutschland ausgewertet.

Dieser Film hat die besten Aussichten auf den Oscar

Mit einer durchschnittlichen Quote von 1,38 werden dem Film "1917" die größten Chancen auf einen Oscar prognostiziert. Die Buchmacher halten den Oscar-Gewinn des Kriegsdramas für am wahrscheinlichsten und würden im Falle des Sieges am wenigsten Geld auszahlen. Somit ist "1917" der klare Oscar-Favorit in dieser Kategorie. Die zweitgrößten Gewinnchancen sagen die Wettanbieter für "Parasite" voraus: Durchschnittlich beträgt die Quote des südkoreanischen Streifens 5,05. Auf dem dritten Platz befindet sich "Once Upon a Time in Hollywood". Dessen Oscar-Aussichten werden mit im Schnitt 8,25 bewertet.

Die Favoriten für die besten Hauptdarsteller

Joaquin Phoenix ist mit einer Quote von durchschnittlich 1,02 für die Buchmacher der Favorit auf den Oscar für den besten Hauptdarsteller. Damit ist er für die Buchmacher der glasklare Favorit. So hat der Zweitplatzierte dieser Kategorie, Adam Driver, mit 10,90 eine zehnfach so hohe Quote. Mit deutlichem Abstand folgt der drittplatzierte Leonardo DiCaprio mit einer weniger wahrscheinlichen Quote von 31,00. Antonio Banderas und Jonathan Pryce haben in dieser Kategorie dagegen die schlechtesten Chancen auf den Oscar: Ihre Quoten liegen bei 51,00 beziehungsweise 55,00.

Bei den Frauen führt die Wahl zur besten Hauptdarstellerin Renée Zellweger an: Ihre Siegquote beträgt 1,04 für ihre Darstellung in der Biographie "Judy". Die zweitbesten Chancen prophezeien die Buchmacher Scarlett Johansson mit einer Quote von 10,70. Es folgt mit 26,00 Cynthia Erivo für ihre Performance in "Harriet". Platz vier geht an Charlize Theron, deren Gewinnquote bei 32,20 liegt. Saoirse Ronan befindet sich mit 32,60 auf dem letzten Platz der Nominierten für die beste weibliche Hauptrolle.

Diese Nominierten sehen die Buchmacher für die besten Nebendarsteller vorne

In der Kategorie des besten Nebendarstellers hat Brad Pitt für seine Rolle in "Once Upon a Time in Hollywood" mit einer Quote von 1,03 die Nase vorne. Mit weiterem Abstand folgen Joe Pesci und Al Pacino für ihre Rollen in "The Irishman". Ihre Quoten setzen die Buchmacher auf durchschnittlich 12,05 beziehungsweise 25,60.

Laura Dern hat bei den weiblichen Nebendarstellerin die besten Oscar-Aussichten: 1,04 ist ihre Quote. Den zweiten Platz sichert sich Margot Robbie mit 11,80 für ihre Rolle in "Bombshell". Die Top Drei der Darstellerinnen mit den besten Siegchancen komplettiert Florence Pugh mit einer Quote von 15,95.

Der Oscar für die beste Regie geht an...

Sam Mendes hat bei dem Film "1917" Regie geführt. Die Chancen mit seinem Werk den Oscar für die beste Regie zu gewinnen, stehen gut: Die Buchmacher prognostizieren seinen Erfolg mit einer Quote von 1,10. Damit ist es am wahrscheinlichsten, dass er den Oscar für die beste Regie in den Händen halten wird. Auch für Bong Joon Ho stehen die Chancen mit 6,35 vergleichsweise gut. Es folgt Quentin Tarantino mit einer Gewinnquote von 15,40.

Die durchschnittlichen Quoten finden Sie unter folgendem Link: https://www.wettbasis.com/sportwetten-news/oscars-2020

Über Wettbasis

Wettbasis (www.wettbasis.com) ist die führende Informationsplattform für Sportwetten in Deutschland. Auf der Website werden täglich detaillierte Analysen, Statistiken, Anbietervergleiche und Wetttipps veröffentlicht, um Sportbegeisterte mit dem nötigen Know-How für ihre Tipps zu versorgen. Das Unternehmen wurde 2002 in Wien gegründet und wird von Jesper Søgaard geleitet. Wettbasis ist Teil des weltweit führenden Entwicklers für Informationsseiten in der iGaming-Industrie, Better Collective (www.bettercollective.com). Von 420 Better Collective Mitarbeitern sind 18 am Standort in Wien beschäftigt.

Pressekontakt:

Luisa Lindenthal | luisa.lindenthal@tonka-pr.com | 030.403647.613

Original-Content von: Wettbasis, übermittelt durch news aktuell