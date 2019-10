Wettbasis

Analyse: Dieser Champions-League-Club fordert die höchsten Mitgliedsbeiträge

- Wettbasis analysiert die Kosten für die Vereins-Mitgliedschaft der Champions League-Teilnehmer - FC Barcelona verlangt am meisten Geld von seinen Fans - Viele Vereine bieten keine Mitgliedschaft an

Eine Vereinsmitgliedschaft bietet verschiedene Vorteile für Fußballfans, zum Beispiel eine bevorzugte Kartenvergabe. Jedoch unterscheiden sich die Mitgliedsbeiträge der Vereine aus der Champions-League deutlich. Die Informationsplattform Wettbasis (www.wettbasis.com) hat nun die Mitgliedsbeiträge der 32 teilnehmenden Vereine ermittelt und miteinander verglichen. Demnach ist die Mitgliedschaft des FC Barcelona für Fans ein teures Vergnügen - sie kostet 184 Euro im Jahr.

Bei diesen Vereinen ist die Mitgliedschaft am teuersten

Die Fans des FC Barcelona müssen mit 184 Euro für einen Erwachsenen pro Saison für ihre Mitgliedschaft mit Abstand am meisten Geld in die Hand nehmen. Am zweitteuersten ist ebenfalls ein Club der spanischen Primera Division. Real Madrid belegt mit einem Mitgliedschaftsbeitrag von 145,49 Euro den zweiten Platz des internationalen Rankings. Knapp dahinter befindet sich Benfica Lissabon mit 144,00 Euro pro Saison.

Auch die deutschen Vereine verlangen von ihren Mitgliedern vergleichsweise hohe Beiträge. Beim RB Leipzig werden 100 Euro Mitgliedschaft pro Jahr fällig, damit belegen die Roten Bullen den vierten Platz des Rankings. Borussia Dortmund und der FC Bayern München liegen knapp dahinter - deren Fans zahlen pro Saison 62 Euro beziehungsweise 60 Euro, um Mitglied des Clubs zu sein. Damit belegen die beiden deutschen Vereine den fünften und und Platz des Rankings.

Diese Vereine bieten preiswerte Mitgliedschaften an

Von den 32 Clubs der Champions-League Gruppenphase bietet Dinamo Zagreb die günstigste Mitgliedschaft an: 8 Euro pro Saison kostet diese für einen Erwachsenen. Auch beim Roten Stern Belgrad ist die Mitgliedschaft mit 9 Euro nicht sehr viel teurer. Atalanta Bergamo belegt mit 20 Euro für eine Fan-Mitgliedschaft den drittletzten Platz.

Insgesamt 12 der 32 Vereine bieten den Fans dagegen keine Möglichkeit einer offiziellen Mitgliedschaft beim Club an. Dort organisieren sich die Fans eigenständig oder der Verein gibt nur Saisonkarten ohne Mitgliedschaften aus.

