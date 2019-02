Wettbasis

Bundesliga-Analyse: Diese Vereine fordern die höchsten Mitgliedsbeiträge

Wien (ots)

- Wettbasis untersucht die Mitgliedsbeiträge aller Vereine der ersten Bundesliga sowie der Achtelfinal-Teilnehmer der Champions League - Mitgliedschaft beim RB Leipzig ist bundesligaweit am teuersten - FC Barcelona-Mitgliedschaft ist die teuerste der Champions League-Teilnehmer

Eine Mitgliedschaft bietet verschiedene Vorteile für Fußballfans, zum Beispiel eine bevorzugte Kartenvergabe. Jedoch unterscheiden sich die Mitgliedsbeiträge der Vereine aus der deutschen Bundesliga um bis zu 65 Euro. Das ist das Ergebnis einer Analyse der Informationsplattform Wettbasis (www.wettbasis.com). Diese hat die Mitgliedsbeiträge für die Vereine aus der Bundesliga sowie die Teilnehmer des Achtelfinales der Champions League analysiert.

RB Leipzig-Fans müssen am tiefsten in die Tasche greifen

Demnach zahlen die Anhänger der roten Bullen bundesligaweit am meisten für die Mitgliedschaft in ihrem Verein. Für einen Erwachsenen werden pro Saison 100 Euro fällig. Nur etwas weniger zahlen mit 92 Euro die Fans des 1. FC Augsburg. Am drittteuersten sind Werder Bremen und Hertha BSC mit 84 Euro Mitgliedsgebühr für einen Erwachsenen.

Wolfsburg-Fans können sich über günstige Mitgliedschaft freuen

30 Euro kostet eine Vereinsmitgliedschaft beim VfL Wolfsburg jährlich. Damit belegt der Verein den ersten Platz der Untersuchung. Nur fünf Euro mehr zahlen die Fans von Bayer 04 Leverkusen. Mit 35 Euro kann sich der Verein somit den zweiten Platz sichern. Die Top drei wird vom SC Freiburg komplettiert. Die Fans des Vereins müssen jährlich 40 Euro bezahlen und liegen damit deutlich unter dem Durchschnitt der Bundesliga von 64 Euro. Zum Vergleich: Borussia Dortmund und der FC Bayern München verlangen 62 Euro beziehungsweise 60 Euro von ihren Fans.

FC Barcelona toppt alle

Der Blick auf die besten Fußballmannschaften Europas zeigt jedoch, dass die Mitgliedschaftspreise in Deutschland insgesamt vergleichsweise gering ausfallen: Die Fans des FC Barcelona müssen für ihre Vereins-Mitgliedschaft beispielsweise 180 Euro pro Jahr in die Hand nehmen - Höchstwert der Analyse. Den zweiten Platz in dem Ranking der teuersten Mitgliedsbeiträge sichert sich ebenso ein spanischer Verein: 145,49 Euro zahlen die Fans von Real Madrid für ihren Mitgliedsausweis. Der dritte Rang geht an Juventus mit 65 Euro Beitragsgebühr.

Einige europäische Vereine, wie AS Rom oder Olympique Lyon, bieten keine Mitgliedschaften für Fußballfans an.

Alle detaillierten Ergebnisse finden Sie unter: http://ots.de/YU1vpU

