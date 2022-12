Weltweit erstes C919-Flugzeug an China Eastern Airlines ausgeliefert

Shanghai (ots/PRNewswire) - Am 9. Juni wurde die China Eastern Air Logistics Co., Ltd. (601156. SH) am Hauptbrett der Shanghai Stock Exchange notiert und gab "die erste Aktie der gemischten Eigentumsreform der Luftfahrt" aus. Am Tag der Börsennotierung stieg der Aktienkurs um 44 Prozent und erreichte am Mittwoch an ...

mehr