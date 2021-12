China Eastern Airlines

China Eastern Airlines hält das MSCI ESG-Rating bei A für zwei aufeinanderfolgende Jahre und ist damit die Nummer 1 in der Welt

Shanghai (ots/PRNewswire)

Am 18. November 2021 veröffentlichte MSCI (Morgan Stanley Capital International), ein internationales Indexunternehmen, seinen neuesten ESG-Ratingbericht für die Luftfahrtindustrie. Die Ergebnisse zeigen, dass China Eastern Airlines Corporation Limited („China Eastern Airlines") ein MSCI ESG-Rating von A hat.

Betrachtet man die Änderungen des MSCI ESG-Ratings von China Eastern Airlines in den letzten Jahren, so hat sich das Rating von BB im Jahr 2018 auf BBB im Jahr 2019 und dann auf A Anfang 2020 deutlich verbessert. Die Ratingergebnisse zeigen, dass China Eastern Airlines sein Rating A zwei Jahre in Folge beibehalten hat, nachdem es Anfang 2020 auf A hochgestuft wurde, und damit 64 % der Fluggesellschaften weltweit übertrifft.

Da die soziale Verantwortung in den letzten Jahren zu einem globalen Konsens für die Unternehmensentwicklung geworden ist, haben auch nicht-finanzielle Faktoren wie die Fähigkeit eines Unternehmens, zu regieren, und seine Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft zunehmende Aufmerksamkeit von Gesellschaft und Investoren erhalten. ESG (Environmental, Social and Governance) nimmt allmählich Gestalt an in der Mainstream-Entwicklung des Kapitalmarktes mit der Förderung von Organisationen, die von den UN PRI (Principles for Responsible Investment) angeführt werden.

Der jüngste ESG-Rating-Bericht von MSCI für China Eastern Airlines zeigt, dass das Unternehmen bei wesentlichen Themen wie Kohlenstoffemissionen, Produktsicherheit und -qualität sowie Unternehmensführung über dem Branchendurchschnitt liegt und unter den globalen Fluggesellschaften die besten Praktiken aufweist.

China Eastern Airlines hält sich an eine qualitativ hochwertige Offenlegung von Informationen und eine aktive Kommunikation mit den Stakeholdern und hat seit 2009 in 13 aufeinanderfolgenden Jahren CSR-Berichte veröffentlicht. In der Zwischenzeit hat China Eastern Airlines die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Parteien verstärkt, Anstrengungen unternommen, um die betriebliche Effizienz seiner Flugzeuggruppen zu verbessern, und neue technologische Veränderungen wie nachhaltige Kraftstoffe und Flugzeuge erforscht. Ab dem 12. Oktober 2021 wird China Eastern Airlines die ersten klimaneutralen Flüge in China durchführen und damit Millionen von Kilometern CO2-Fußabdruck in der Luft über den gesamten Lebenszyklus des Düsentreibstoffs vom Ölfeld bis zum Himmel eliminieren. Ab dem 1. Dezember 2021 wird China Eastern Airlines auch die erste Fluggesellschaft in China sein, die „elektronische Rechnungen vollständig digitalisiert". Nach Berechnungen des EBA verbrauchen 1 Million Papierrechnungen 400 Bäume, und China Eastern Airlines wird durch die Einführung des elektronischen Systems die Verwendung von Papier um fast 10 Millionen Stück pro Jahr reduzieren, was einer Verringerung des Verbrauchs von fast 4.000 Bäumen pro Jahr entspricht.

In Zukunft wird China Eastern Airlines die ESG-Konzepte und -Maßnahmen weiter in den täglichen Betrieb integrieren, seine Leistung in allen ESG-Aspekten kontinuierlich verbessern und ein stärkeres Entwicklungsmodell mit höherer Qualität und Nachhaltigkeit erforschen, um einen höheren Wert für die Entwicklung der Gesellschaft zu schaffen.

Bildunterschrift: China Eastern Airlines ändert ESG-Rating

Bildunterschrift: China Eastern Airlines: Klimaneutrale Flüge

