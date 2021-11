China Eastern Airlines

China Eastern Airlines veranstaltet Online-Austausch zwischen chinesischen und italienischen Gen-Zlern

Chinesen und Italiener der Generation Z haben sich bei einem Online-Austausch, der von China Eastern Airlines (CEA) am 24. November veranstaltet wurde, gegenseitig unter die Lupe genommen.

An der Austauschmaßnahme mit dem Titel CEAir On Air nahmen über 40 Zoomer sowie deren Lehrkräfte von der chinesischen Nankai-Universität und der italienischen Sant'Anna School of Advanced Studies teil. Gemeinsam mit Mitarbeitern des CEA tauschten sie ihre Erfahrungen mit dem Leben in China und der Arbeit bei CEA aus.

Der italienische Flugkapitän Diego Benedetto von der CEA erläuterte die Vorbereitungen, die ein Flugkapitän vor einem Flug treffen muss, erzählte von seinen Flugerfahrungen in China und richtete seine Wünsche an die Gen Z.

Die leitende Flugbegleiterin des CEA, Hu Anlun, die einst in Italien gelebt und studiert hat, hielt im Vorbereitungsraum des CEA-Hauptquartiers in Shanghai einen Vortrag über die Etikette im Flugzeug. Sie zeigte auch die gemütliche Umgebung und erzählte von ihrem Studium in Italien.

"Mein Job nimmt mich mit auf eine Weltreise, und das ist das Schönste daran", sagte Hu und fügte hinzu, dass ihr Job ihr die Farben und den Glanz der Welt anschaulich präsentiert.

Benedetto erzählte den Gen-Zlern, dass seine Liebe zu diesem Beruf schon in seiner Kindheit begann. Er fühlte sich zu diesem Beruf berufen, als er in seiner Kindheit zu Hause Fotos von Piloten in Uniformen sah, erzählte er den Schülern. Der Mann sagte, er habe Glück, dass er heute Pilot geworden sei.

Benedetto ermutigte die chinesischen und italienischen Studenten, das Gelernte als Motivation für ihre weiteren Fortschritte zu nutzen.

In den letzten 10 Jahren hat das CEA eine gute Zusammenarbeit mit dem Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II" (italienisches Internat) in Rom und der Sant'Anna School of Advanced Studies gepflegt und den Austausch zwischen China und Italien in den Bereichen Kultur, Kunst und Bildung aktiv unterstützt. Das Unternehmen hat dem kulturellen Austausch zwischen den beiden Ländern neuen Schwung verliehen.

Links zu Bildanhängen:

Link http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=408865

Bildunterschrift: Chinesische und italienische Gen-Zler haben sich bei einem Online-Austausch, der von China Eastern Airlines (CEA) am 24. November veranstaltet wurde, gegenseitig unter die Lupe genommen.

Link http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=408869

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1696955/1_Online_exchange.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1696956/2_Online_exchange.jpg

