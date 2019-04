China Eastern Airlines startet auf der Strecke Shanghai-Rom neuen A350-900-Service

China Eastern Airlines

Die Fluggesellschaft China Eastern Airlines kündigte kürzlich an, dass sie ab dem 31. März 2019 ihren Linienflug zwischen Shanghai und Rom (MU787/788) mit dem neuesten Airbus A350-900 durchführt. Dadurch wird die Reise im 8. Jahr seit Bestehen dieser Flugverbindung noch luxuriöser und komfortabler.

Der Flug MU787 fliegt voraussichtlich um 12:35 Uhr am Flughafen Pudong in Shanghai ab und kommt um 19:10 Ortszeit am Flughafen Fiumicino in Rom an. Auf dem Rückflug wird MU788 um 21:10 Ortszeit in Rom abfliegen und am nächsten Tag um 14:35 in Shanghai Pudong ankommen.

China Eastern Airlines trägt damit der Tatsache Rechnung, dass der Flugverkehr auf dieser Strecke seit Eröffnung im März 2011 von anfänglich drei Flügen pro Woche auf inzwischen sieben Flüge pro Woche zugenommen hat. In den letzten acht Jahren haben sich mehr als eine Million Passagiere für ihre Reise von China nach Italien für China Eastern Airlines entschieden - die damit die "Seidenstraße" für den Luftverkehr zwischen beiden Ländern bildet. Um den Passagieren noch mehr entgegenzukommen und den Reisekomfort zu erhöhen, hat China Eastern Airlines jetzt das Flugzeug auf der Strecke Shanghai-Rom durch den neuesten A350 ersetzt. Durch die neue Hardware, Software und Unterhaltungselektronik an Bord erhalten Passagiere ein hochwertiges Reiseerlebnis.

Der Airbus A350-900 verfügt über insgesamt 288 Sitze, einschließlich 4 Sitzen in der Luxury-Business-Class, die mit beweglichen Schiebetüren ausgestattet sind, die, wenn geschlossen, ein unabhängiges privates Abteil bilden, das bei Bedarf auch als "Sozialbereich" für bis zu vier Leute umfunktioniert werden kann. Es gibt 36 Sitze in der Business-Class, die in Liegeposition 196 cm lang sind und mit Minibar und einem 18-Zoll-Bildschirm mit Bluetooth-Kopfhörermodul ausgestattet sind. Zusätzlich gibt es 32 Sitze in der Premium Economy-Class und 216 Sitze in der Economy-Class, die alle über 4D-Kopfstützen, einen Stromanschluss und den mit 13 Zoll größten Bildschirm der Branche verfügen. Das Unterhaltungssystem an Bord bietet Reisenden personalisierte Unterhaltung mit den neuesten Filmen, beliebten TV-Shows, Spielen usw., die die Reise zu einem Vergnügen machen. Durch die schnellere Bord-Boden-Internetverbindung im A350 von China Eastern Airlines mit einer maximalen Zugriffsgeschwindigkeit von 200 m/s haben Passagiere jetzt auch ein besseres Surferlebnis.

China und Italien sind zwei der Länder mit dem reichhaltigsten kulturellen Erbe der Welt, deren bilateraler kultureller und wirtschaftlicher Austausch sich in den letzten Jahren stark entwickelt hat. Lehrer und Schüler eines italienischen Internats, des Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II in Rom, schrieben dem chinesischen Präsidenten Xi Jinpin vor seinem Staatsbesuch in Italien einen Brief und erhielten auch eine Antwort. Das Internat ist eine renommierte Schule, dessen Schüler mit viel Eifer die chinesische Sprache und Kultur studieren. China Eastern Airlines begann im Jahr 2013 eine sechsjährige Zusammenarbeit mit der Schule und ermöglichte seitdem fast 1000 Lehrern und Schülern Direktflüge nach China, um sie beim Erlernen der chinesischen Sprache zu unterstützen.

China Eastern Airlines stellte im November 2015 Flugbegleiter in Italien ein und 12 gutaussehende und talentierte Frauen wurden am Ende Flugbegleiterinnen bei China Eastern Airlines. Darunter befand sich auch eine Italienerin namens Giada, die am Wettbewerb "49th World Tourism Ambassador" teilnahm und zur "Miss Italien" gekürt wurde. Sie ist zusammen mit ihren 11 Kolleginnen und den anderen 10 italienischen Angestellten des Bodenpersonals das Aushängeschild von China Eastern Airlines. Mit ihrem Einsatz und Enthusiasmus sind die Mitarbeiterinnen Teil der chinesisch-italienischen Werbeaktionen der Fluggesellschaft, wie z. B "Ausländische Mitarbeiter feiern das China-Jahr" und "Italian Food Year". Ende 2018 feierten der Flughafen Rom, das lokale Tourismusministerium und die Vorstände von China Eastern Airlines gemeinsam den 15 Millionsten Passagier des Jahres 2018 am Flughafen, eine chinesische Touristin.

2018 reisten mehr als 2 Millionen chinesische Touristen nach Italien, Das Land ist inzwischen eines der beliebtesten Reiseziele für chinesische Touristen in Europa. Die Pro-Kopf-Ausgaben chinesischer Touristen in Italien liegen unter den höchsten von ausländischen Touristen. 2019 ist das 15. Jubiläum der Gründung der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen China und Italien mit neuen Entwicklungsmöglichkeiten für den ökonomischen und kulturellen Austausch zwischen den beiden Ländern, der auch für Fluggesellschaften wie China Eastern Airlines Entwicklungschancen bietet.

