Die Galien Foundation gibt die Verleihung des Prix Galien International Award 2018 bekannt

Dakar, Senegal (ots/PRNewswire) - In Senegal fanden die allerersten Preisverleihungen statt, um Fortschritte bei der Innovation und Entwicklung des afrikanischen Gesundheitswesens zu würdigen

Das internationale Komitee des Prix Galien hat gestern Abend herausragende Beiträge zur Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens der in Afrika lebenden Menschen gewürdigt. Die diesjährigen Gewinner stehen für Fortschritte in Diabetologie, Wirbelsäulenmuskelatrophie und erworbenem Immundefizienzsyndrom. Gastgeber der Erstveranstaltung war der senegalesische Präsident Macky Sall.

"Diese Initiative in Afrika ist ein großer Meilenstein in der bis ins Jahr 1970 zurückreichenden Geschichte des Prix Galien", sagte Bruno Cohen, Vorsitzender der Galien Foundation. "Unser Ziel ist es, ein afrikanisches Davos für Biowissenschaften' zu schaffen - Für Afrika durch Afrika! Unter der Führung von Präsident Macky Sall macht der Senegal Fortschritte bei der Umsetzung der wichtigsten Prioritäten einer gerechten Gesellschaft in den Bereichen Bildung, Frauenrechte und Gesundheit."

Gewinner des Prix Galien International Award 2018 "Bestes Boehringer Jardiance® pharmazeutisches Ingelheim Produkt" "Bestes BIOGEN Spinraza® Biotechnologie-Produkt" "Beste medizinische AAZ-LMB Autotest Technologie" VIH

"Frauen, ihr Engagement und ihre Führungsrolle in den Bereichen Naturwissenschaft, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik sind eine treibende Kraft für Afrikas zukünftige Entwicklung", sagte Professorin Awa Marie Coll-Seck, Staatsministerin des Präsidenten der Republik Senegal und stellvertretende Vorsitzende des wissenschaftlichen Programms Prix Galien International. "Wir freuen uns darauf, die jährliche Veranstaltung des Prix Galien in Dakar auszurichten und begrüßen die Teilnahme junger Menschen, der Führungskräfte von morgen, an diesem großartigen Forum für Ethik und Innovation."

"Ich bin hocherfreut darüber, dass die Prix Galien International Awards zum ersten Mal in Afrika verliehen wurden, einem Kontinent, der sich in einem tiefgreifenden wirtschaftlichen, demografischen und epidemiologischen Wandel befindet. Dieses Ereignis läutet ein neues Zeitalter der wissenschaftlich orientierten Entwicklung ein", sagte Dr. Sue Desmond-Hellmann, Chief Executive Officer der Bill & Melinda Gates Foundation, Vorsitzender des Prix Galien USA und Vorsitzender des Prix Galien International. "Die Pipeline afrikanischer Innovationen im Gesundheitssektor in allen Bereichen der Wertschöpfungskette hat das Potenzial, enorme Beiträge zur Verbesserung globaler Gesundheit zu leisten."

Informationen zur Galien Foundation

Die Galien Foundation fördert, würdigt und belohnt herausragende wissenschaftliche Innovationen zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit. Unsere Vision ist es, zum Katalysator für die Entwicklung der nächsten Generation innovativer Behandlungen und Technologien zu werden, die menschliche Gesundheit verbessern und Leben retten werden.

Die Stiftung beaufsichtigt und leitet Aktivitäten in den USA für den Prix Galien, eine internationale Auszeichnung, die herausragende Beiträge zur Verbesserung menschlicher Gesundheit durch die Entwicklung innovativer Therapien würdigt. Der Prix Galien wurde 1970 in Frankreich zu Ehren von Galen, dem Vater der medizinischen Wissenschaft und der modernen Pharmakologie, gegründet. Der Prix Galien gilt weltweit als das Äquivalent zum Nobelpreis in der biopharmazeutischen und medizintechnischen Forschung.

