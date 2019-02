GMC Marketing GmbH

Welche Agrar-Trends sollten Sie kennen?

Bild-Infos

Download

Tarmstedt (ots)

Die Themen in der Agrarwelt sind vielschichtig, die Agrarpolitik befindet sich in einem ständigen Wandel und die Branche entwickelt sich extrem dynamisch weiter - vor diesem Hintergrund hat das Team von Agrar-Trends eine Website kreiert, die die aktuellen Entwicklungen in Landwirtschaft, Landtechnik, Tierhaltung, Agrarpolitik, Agrarhandel und der Agrarbranche vorstellt - informativ, kompakt und gut verständlich.

Auf www.agrar-trends.de findet der Nutzer einen kompakten, aktuellen Überblick über die aktuellsten Themen der Agrarwirtschaft: Welche Auswirkungen hat der Brexit auf den Agrarmarkt? Welche gesetzlichen Änderungen stehen in der Tierhaltung bevor? Wie geht es mit der Umstellung auf die Bio-Landwirtschaft voran? Welche Innovationen in der Landtechnik helfen dem Landwirt?

Die Website richtet sich an fachlich Interessierte, die nicht aus der Landwirtschaft kommen, aber für ihre Tätigkeit einen schnellen Einblick in bestimmte Themenfelder und Agrartrends benötigen. Dazu gehören Entscheider, Berater und Planer wie beispielsweise Geschäftsführer, Marketingleiter, Mediaplaner, Mitglieder von Gremien wie Aufsichtsräten oder Beiräten, die über Unternehmensstrategien oder Marketingstrategien diskutieren müssen. Auch für Mitarbeiter aus Banken, Verbänden oder der Politik, die sich aus fachlichen Gründen für Agrarthemen interessieren, sind die Inhalte passend aufbereitet.

Die Beurteilung der strategischen Tragweite von Veränderungen in der Landwirtschaft ist eine permanente Herausforderung und kostet im Arbeitsalltag viel Zeit. Dies gilt gerade für Führungskräfte und Entscheider, die selbst nicht aus der Branche kommen. Das Team von Agrar-Trends arbeitet täglich in der Branche und analysiert die aktuellen Entwicklungen im Agrarmarkt. Daraus ist die Idee entstanden, die Ergebnisse der Branchenbeobachtungen auf einer eigenen Website kompakt darzustellen.

Pressekontakt:

Agrar-Trends c/o GMC Marketing GmbH

Dirk Gieschen

Tel.: 04283 - 981190

Dirk.Gieschen@gmc-marketing.de

www.agrar-trends.de / www.gmc-marketing.de

Original-Content von: GMC Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell