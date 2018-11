Diamantschmuck digital: Das ist BAUNAT / Die belgische Online-Schmuckmarke vereint in ihrer neuen Kollektion Individualität und zeitlose Schönheit bei fairen Preisen und Produktionsbedingungen: Baunat Diamantschmuck / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/132982 / Die Verwendung dieses Bildes... mehr Bild-Infos Download

Antwerpen (ots) - Wenn Weihnachten und Diamanten aufeinandertreffen, jubilieren Glanz und Gloria. Das Funkeln im Lichterglanz kann nur von den leuchtenden Augen einer Frau überstrahlt werden, die mit einem Diamantschmuckstück von BAUNAT beschenkt wird. Die Neuheiten der Kollektion umfassen Ringe und Ohrringe sowie Armbänder und Halsketten in jeder kunstvollen Variation: verspielt, verschlungen, klassisch, schlicht, extravagant oder dezent.

Jedes Schmuckstück ist ein Unikat, gemein haben alle die unverwechselbare, kraftvolle Schönheit, wie nur Diamanten sie verkörpern. Der Kunde kann selbst bestimmen, welches Karat-Gewicht die verwendeten Steine haben sollen - das Schmuckstück wird nach seinen Vorgaben gefertigt. Die vom Kunden ausgewählten Steine werden von den besten Kunsthandwerkern Antwerpens eingesetzt. Innerhalb von sieben Werktagen wird das Schmuckstück versendet - kostenlos und versichert.

Schnörkel? Höchstens beim Schmuck

BAUNAT konzentriert sich auf das Wesentliche. Keine teuer ausgestatten Läden in bester Innenstadtlage, stattdessen eine Online-Plattform und Showrooms, z.B. in Düsseldorf. Hier sind nach Terminvereinbarung Ausstellungsstücke des BAUNAT-Schmucks, aus Sicherheitsgründen nur mit Zirkonia-Steinen, zu betrachten. Nach Wahl des gewünschten Designs können die Stücke in ihrer hochwertigen Ausführung - dann also mit den funkelnden Diamanten - bestellt werden. Der Produktionsprozess des Diamantenschmucks beginnt, sobald bezahlt ist, das gilt online ebenfalls. Denn auf diesem Prinzip beruht das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis, das BAUNAT seinen Kunden bietet: Keine Vorleistungen - weniger Kosten. Hinzu kommt, dass das Unternehmen aus Belgien seine zu 100 % natürlichen und konfliktfreien Diamanten bis fünf Karat direkt von der Quelle und ohne Zwischenhändler bezieht: Die deutlich verkürzte Handels- und Vertriebskette erlaubt es BAUNAT, seine Diamantschmuckstücke zu ungefähr nur einem Viertel des Preises anzubieten, den die großen Namen der Juwelierbranche verlangen.

Und sollte geschmacklich nicht der strahlende Volltreffer unter dem Weihnachtsbaum sein, gilt ein 30-tägiges Rückgaberecht. Diamanten sind nur selten lupenrein, die Leistungen von BAUNAT sollen es immer sein.

Weitere Informationen unter: https://www.baunat.com/de/kollektionen/neuheiten3

