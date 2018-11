2018 Hainan International Tourism Island Carnival eröffnet für Touristen aus aller Welt

Haikou, China (ots/PRNewswire) - Nach jahrelangen Bemühungen hat der Hainan International Tourism Island Carnival inzwischen einen internationalen Ruf als renommiertes Festival für Tourismus und Kultur erworben. Der diesjährige Carnival ist der größte, mit mehr Teilnehmern als je zuvor, von höherem Niveau und hat Gäste aus mehr als 20 Ländern und Regionen sowie aus 21 Provinzen, Städten und Bezirken Chinas angezogen.

Salote Pilolevu Tuita, Prinzessin des Königreichs Tonga und Präsidentin der Tonga-China Friendship Association, die den Carnival besucht, schätzt Hainans Bemühungen, ein internationales tropisches Inselresort zu errichten: "Der Hainan Carnival zeigt den Tourismus und die Kultur von Hainan und ist das Fest von uns allen". Vira Rojpojchanarat, thailändischer Kulturminister, wies darauf hin, dass der Hainan International Tourism Island Carnival weltberühmt ist und den Schutz und die Aufwertung des Kulturerbes fördert. Kunstensembles wurden aus Thailand geschickt, um Aufführungen zu geben. Duan Qiang, Vorsitzender der World Tourism Alliance (WTA), sagte, dass Hainan als Chinas erste regionale Tourismusprovinz eine robuste Tourismusentwicklung genießt. Er denkt, dass die Vorzugspolitik der Zentralregierung für die Entwicklung und Erschließung von Hainan der touristischen Entwicklung von Hainan große Impulse verleihen wird.

"Wir heißen Touristen aus dem In- und Ausland in Hainan willkommen, um dessen einzigartigen Charme zu genießen", so lautete die herzliche Einladung von Fu Caixiang, Vize-Gouverneur der Provinz Hainan, bei der Eröffnungszeremonie. Die Veranstaltung wird von der Abteilung für Tourismus, Kultur, Radio, Fernsehen und Sport der Provinz Hainan veranstaltet, die sich aus dem Haupveranstaltungsort Haikou und fünf weiteren Veranstaltungsorten in Sanya, Danzhou, Qionghai, Wanning und Lingshui zusammensetzt. Internationale Hauptveranstaltungen wie die World Leisure Tourism Expo 2018, die 4. Internationale Tourismus- und Lebensmittelmesse in Hainan und die erste Weltkonferenz für Tourismus und Investitionen werden abgehalten. Die Veranstaltung endet in Sanya am 31. Dezember.

