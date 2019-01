Bright Pattern findet im Winter 2019 Contact Center Infrastructure Report von G2 Crowd Erwähnung

San Bruno, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Bright Pattern, der führende Anbieter von cloudbasierter Omnichannel-Kontaktcenter-Software, wird in G2 Crowds 'Contact Center Infrastructure Report' gewürdigt

Bright Pattern wurde im Contact Center Infrastructure Report durch verifizierte Benutzer und im Vergleich mit ähnlichen Produkten in der Kategorie 'Contact Center Infrastructure' bewertet. Was die echten Anwender meinen, erfahren Sie hier - Meinungen zu Bright Pattern

"Bright Pattern hat ein sehr starkes Jahr hinter sich und wir sind stolz darauf, von G2 Crowd im 2019 Contact Center Infrastructure Report als einer der führenden Anbieter von Kontaktcenter-Software gewürdigt zu werden", erklärt Michael McCloskey, CEO von Bright Pattern. "Innovative Marken vertrauen auf Bright Patterns Technologie, um ein differenziertes Kundenerlebnis zu schaffen, und die jüngste Anerkennung durch Gartner, Ovum, G2 Crowd und andere Rezensions-Websites zeigt nicht nur, dass Bright Pattern eine treue Kundenbasis aufgebaut hat, sondern auch unsere Fähigkeit, mit einigen der größeren Contact-Center-Anbietern in puncto Kundenzufriedenheit konkurrieren zu können".

Bright Pattern hat eine Reihe von Awards und Auszeichnungen erfahren, die das ausgereifte Produktangebot des Unternehmens, seine solide Strategie und seinen Erfolg bei der Bereitstellung eines leistungsstarken und dennoch anwenderfreundlichen cloudbasierten Kontaktcenter-Angebots hervorheben, dasfür jede Branche, weltweit, und in Unternehmen aller Größenordnungen und Strukturen einsetzbar ist. Bright Pattern konnte im 2017-2018 Ovum Market Report mit den besten Anbietern in Hinblick auf Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit, Verwaltung und Monitoring, Kernplattformfunktionalität und Sicherheit gleichziehen Zusätzlich dazu wurde Bright Pattern als Leader im 2018 FrontRunners Quadrant for Call Center Software positioniert.

Meinungen unserer Kunden:

"Bright Pattern gibt uns die Fähigkeit, agil und effektiv zu handeln". - Kommentar im Volltext

"Der Kundendienst von Bright Pattern ist unübertroffen. Ich hab in meinen mehr als 25 Jahren in IT keinen besseren Service erlebt". - Kommentar im Volltext

"Bright Pattern ist einfach auszuführen, hochgradig anpassbar, voll funktionsfähig und äußerst skalierbar". - Kommentar im Volltext

Informationen zu Bright Pattern

Bright Pattern stellt das unkomplizierteste und leistungsfähigste Contact Center für mittelständische und große Unternehmen bereit. Mit dem Ziel, den Kundenservice erfreulicher, einfacher und schneller als je zuvor zu gestalten, bietet Bright Pattern die einzige echte cloudbasierte Omnichannel-Plattform, die von Geschäftskunden schnell und flexibel - ohne kostspielige professionelle Dienstleistungen- eingesetzt werden kann. Bright Pattern ermöglicht den Unternehmen, souverän ein persönliches und nahtloses Kundenerlebnis über traditionelle Kanäle wie Sprache, Text, Chat, E-Mail, Video, Messenger und Bots bereitzustellen. Das Unternehmen wurde von einem Team von Branchenveteranen gegründet, die Pionierarbeit bei den führenden On-Premise-Lösungen geleistet haben und heute mit einem fortschrittlichen Cloud-First-Ansatz eine Architektur für die Zukunft liefern. Die cloudbasierte Contact Center-Lösung von Bright Pattern wird global in über 26 Ländern und 12 Sprachen eingesetzt.

