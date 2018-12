Innovatives "Unicorn"-Unternehmen für globale Reisedienstleistungen implementiert Bright Pattern Contact Center für kanalübergreifende Kundenbindung

San Bruno, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Disruptives Reisebranchen-Startup wählt Bright Pattern für seine globale Dienstleistungs-Plattform, um den Kunden ein nahtlos komfortables Omnichannel-Erlebnis zu bieten

Bright Pattern, ein führender Anbieter für innovative cloudbasierte Kontaktcenter-Software, gab heute bekannt, dass eine industrieweit führende globale Buchungsplattform für Reisen und Erlebnis-Tourismus sich für Bright Pattern als Kernstück der Kundenbindung entschieden hat. Das schnell wachsende, mit einer Milliarde US-Dollar bewertete Startup wird von einigen der weltweit größten Investmentfirmen unterstützt und ist dabei, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Reisende Hotels, Verpflegung, Reiseerlebnisse und Aktivitäten buchen. Das Unternehmen ist derzeit in ganz Asien tätig, hat sich vor kurzem auf Europa ausgedehnt und plant eine Ausweitung auf die Vereinigten Staaten.

Mit seinen 16 Millionen Besuchern pro Monat auf einer viele Sprachen und Länder übergreifenden Website, Tausenden von E-Mails pro Tag und Plänen, die Zahl der Kontaktcenter-Mitarbeiter in den nächsten 6 Monaten zu verdoppeln, brauchte das Unternehmen eine skalierbare Cloud-Plattform mit 100% Verfügbarkeit, die sicher ist, und die sowohl das aktuelle als auch das im Zuge des anhaltenden Unternehmenswachstums künftig anfallende Volumen bewältigen kann.

Das Reisedienstleistungsunternehmen entschied sich nach Evaluierung zahlreicher cloudbasierter Kontaktcenter-Anbieter für Bright Pattern, und zwar aufgrund der nativen Cloud-Architektur von Bright Pattern, seiner globalen Funktionalität, seinem fundierten Verständnis für den asiatisch-pazifischen Markt, seiner Omnichannel-Kompetenz und der Fähigkeit, sämtliche der traditionellen und der neu aufkommenden Channels wie z.B. Messenger-Dienste bedienen zu können. Das Unternehmen hat Bright Pattern Contact Center für Sprache, Chat und E-Mail mit proaktiver Selektion über Predictive Routing auf Sprachbasis implementiert, plant, mobile Channels mit In-App-Kundenbetreuung und populäre Social Messenger wie LINE hinzuzunehmen, und will sich darüber hinaus die KI und Bot-Technologie von Bright Pattern in allen Kanälen zunutze machen, um das Kundenerlebnis zu verbessern und den Mitarbeitern verstärkt weitere Möglichkeiten an die Hand zu geben.

Der Reisedienstleister kann nun dank Bright Pattern einen unkomplizierten und nahtlosen Kontakt bereitstellen, über den die Reiselustigen beliebte Attraktionen, Bahnpässe, lokale Touren, Verpflegungsmöglichkeiten und andere einzigartige Erlebnisse weltweit entdecken und buchen können. Das Unternehmen verzeichnet seit dem Wechsel zu Bright Pattern Contact Center ein herausragendes Wachstum und eine Verbesserung bei Mitarbeiterperformance und Kundenzufriedenheit (Customer Satisfaction Score, CSAT).

"Wir freuen uns sehr, neben großen etablierten Marken auch mit zahlreichen revolutionären disruptiven Startups zusammenarbeiten zu können. Dieses innovative Unternehmen für Reisedienstleistungen hat einen Partner mit innovativen Omnichannel-Kontaktcenter-Funktionen benötigt, um sein innovatives Geschäft in mehreren Sprachen und Ländern zu unterstützen, und zwar sowohl für die bekannten Kanäle von heute als auch für die neuaufkommenden Messaging-Channels für Leute, die gerade unterwegs sind", erklärt Michael McCloskey, CEO von Bright Pattern. "Das Unternehmen hat dabei nach einem Anbieter Ausschau gehalten, der ein ähnliches Engagement für Innovation und Benutzerfreundlichkeit an den Tag legt".

Informationen zu Bright Pattern

Bright Pattern stellt das unkomplizierteste und leistungsfähigste Contact Center für mittelständische und große Unternehmen bereit. Mit dem Ziel, den Kundenservice erfreulicher, einfacher und schneller als je zuvor zu gestalten, bietet Bright Pattern die einzige echte cloudbasierte Omnichannel-Plattform, die von Geschäftskunden schnell und flexibel eingesetzt werden kann. Bright Pattern ermöglicht den Unternehmen, souverän ein persönliches und nahtloses Kundenerlebnis über traditionelle Kanäle wie Sprache, Text, Chat, E-Mail, Video, Messenger und Bots bereitzustellen. Das Unternehmen wurde von einem Team von Branchenveteranen gegründet, die Pionierarbeit bei den führenden On-Premise-Lösungen geleistet haben und heute mit einem fortschrittlichen Cloud-First-Ansatz eine Architektur für die Zukunft liefern. Die cloudbasierte Contact Center-Lösung von Bright Pattern wird global in über 26 Ländern und 12 Sprachen eingesetzt.

