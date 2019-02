Smithers Pira

Fachleute der Papierindustrie treffen sich vom 9. bis 10. April 2019 auf der Specialty Papers Europe Conference in Berlin

Über 230 wichtige Branchenexperten aus der gesamten Papierindustrie treffen sich vom 9. bis 10. April 2019 in Berlin, um an der Specialty Papers Europe (http://www.specialtypaperconference.com/europe ) von Smithers Pira teilzunehmen.

"Die Specialty Papers Konferenz ist zu einem "Muss" für die Akteure dieser Branche geworden. Die Qualität der Inhalte und der Teilnehmer macht sie zu einer sehr wertvollen Investition."

Sappi Alfeld GmbH

Beim Besuch der Specialty Papers Europe erfahren die Teilnehmer, was in der Papierindustrie geschieht, können sich über die neuesten politischen Themen auf dem Laufenden halten, hochrangigen Rednern zuhören und sich über neue Technologien und Innovationen informieren, während sie gleichzeitig die Möglichkeit haben, ihre Geschäftsmöglichkeiten zu erweitern und führende Persönlichkeiten der Branche zu treffen. Zu den Teilnehmern der Konferenz gehören Markeninhaber, Rohstofflieferanten, Verarbeiter, Maschinen- und Anlagenbauer, Grafiker und Verpackungsdesigner aus der Spezialpapierindustrie.

Folgende Präsentationen sind geplant:

- Alan M. Piwowar, The Dow Chemical Company , Polyolefin dispersions for paper and paperboard water barrier (Polyolefin-Dispersionen für die Wasserbarriere von Papier und Pappe) - Marko Summanen, Fisher International, Inc. , Recent capacity trends in specialty papers (Neueste Kapazitätsentwicklungen bei Spezialpapieren) - Dr. Philippe Martinez, Centre Technique du Papier , Use of chromatogeny for the development of selective oil absorbent papers (Verwendung von Chromatogenie für die Entwicklung selektiver ölabsorbierender Papiere) - Alexey Vishtal, Nestlé, Opportunities and challenges for fibre-based packaging in spite of environmental concerns related to certain types of plastic packaging (Chancen und Herausforderungen für faserbasierte Verpackungen trotz Umweltbedenken im Zusammenhang mit bestimmten Arten von Kunststoffverpackungen) - Markku Hämäläinen, Kotkamills Oy , Plastic free, easily recyclable barrier board solutions for paper cups and other consumer packaging (Kunststofffreie, leicht recycelbare Barrierekarton-Lösungen für Papierbecher und andere Verbraucherverpackungen) - Und vieles mehr

Die diesjährige Konferenz verspricht beispiellose Lern- und Networking-Möglichkeiten für jeden aus der Papierindustrie. Das Unternehmen Omya International, das 2018 an der Konferenz teilnahm, bezeichnete sie als "eine Veranstaltung für Entscheidungsträger und Entscheider, die die Zukunft von Spezialpapieren aufzeigt"

Informationen zu Smithers Pira

Smithers Pira ist ein globaler Experte für die Versorgungskette der Verpackungs-, Papier- und Druckindustrie. Das Unternehmen bietet weltweit führendes Fachwissen und Marktinformationen und eine Reihe von Testservices, die durch umfangreiche Einrichtungen in Großbritannien und den USA unterstützt werden. Mit über 80 Jahren technischer und wissenschaftlicher Erfahrung unterstützt Smithers Pira Kunden auf der ganzen Welt bei ihren Geschäfts- und Testanforderungen.

